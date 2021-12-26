最後一次？詹雅雯抱病五度攻蛋 唱近50首淚謝歌迷

詹雅雯數度淚崩情緒潰堤。（記者王聰賢／攝影）

金曲台語歌后詹雅雯日前在台北小巨蛋舉辦「一起逃開吧！」演唱會，她今年被醫生證實罹患帕金森氏症、左腦中度委縮，暴瘦到體重只剩42公斤，仍拖著病體五度攻蛋，不少粉絲擔心是她最後一次大型演出，紛紛到場支持，場滿約9成、粗估票房收入台幣2970萬元（約107.1萬美元）。

她唱完近50首歌後幾乎用盡全部力氣，但還是不停嘶吼「謝謝你們、我愛你們」，最後在淚水中向歌迷鞠躬道別。

一開場她就與妹妹詹雅云以「櫻花姊妹」穿著聖誕版限定和服，在滿滿的日本 風情中演唱「木屐踢踏舞」、「打拚的工人」、「內山的歌聲」。她表示演唱會不是結束，而是重生，因此要為「櫻花姊妹」改名，粉絲力拱改名「台灣姊妹」，詹雅雯開心直呼：「哇！這個太棒了。」

詹雅雯率全場歌迷為醫護人員獻上掌聲，鏡頭正巧帶到台下的衛福部長陳時中 。陳時中是去年詹雅雯的合唱嘉賓，今年自掏腰包買票支持，一入座就吸引粉絲搶拍。陳時中在演唱會前特地到後台為詹雅雯打氣，還對她說了「加油」。

詹雅雯在「櫻花姊妹」橋段與妹妹手牽手演出，而後演出大多是坐著、靠麥克風架演唱，她整場靠喝清酒保持口內滋潤，談到日前看到網友留言媽媽癌末、很喜歡她，她為此素顏拍影片，殊不知對方卻打不開，最後癌末粉絲病逝也沒能看到詹雅雯錄給她的話，詹雅雯痛哭向粉絲道歉。

她談到很多人酸她為什麼要開唱，「很多人說藝人就是愛賺錢，為了賺錢什麼都可以做，我是為了你們，因為你們一張票成全我去成全弱勢家庭與孩子」，哽咽直呼：「我要感謝每一位曾經愛我的人，謝謝你們曾經愛過我。」

主辦單位透露，詹雅雯前一天彩排到半夜，靠著意志力撐住，強忍眼淚唱了47首歌曲，直到最後一首才潰堤，連義大利 音控師都衝上去舞台抱詹雅雯一起哭。她在開唱前吃了粥和少許酒幫助代謝和維持體力，舞台下也安排了醫護人員，包括台大醫生，全程守護詹雅雯。妹妹詹雅云在上下舞台時緊牽住姊姊的手，詹雅雯行進時皆有工作人員攙扶，以防她因病跌倒。