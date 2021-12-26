木曜開唱 周渝民驚喜獻聲 坤達偷偷與台下柯佳嬿放閃

周渝民擔任木曜4超玩演唱會嘉賓。（記者沈昱嘉／攝影）

網路節目「木曜4超玩」在台北流行音樂中心舉辦跨界演唱會，2場共8000張門票秒殺，進帳超過台幣3000萬元（約108.2萬美元）。當中公開競標的VIP套票以台幣11萬元（約3967美元）天價售出，可見節目播出6年來魅力有增無減。周渝民（仔仔）也是「木曜」鐵粉，以特別來賓身分壓軸登場，與全場粉絲高唱「流星雨」。

仔仔先前曾在「木曜」單元中與邰智源合作，這次收到演唱會邀約，二話不說立刻答應。他上回擔任演唱會嘉賓已是11年前，當時是幫蕭敬騰 站台。這次為了「木曜」，他不僅到場同歡，還上台高歌「乾杯」，並且與主持群走到台下與粉絲們近距離接觸。

仔仔表示，自己從「一日系列」愛上「木曜」，節目成為他閒暇時的最佳良伴。他看完全場演唱會，在台上大方加碼清唱「流星雨」，還要大家盡量點歌，笑稱「今天是聖誕節 ，大家許的願望都會實現」。主持群之一的坤達故意祭出Energy的「放手」，假裝要跟仔仔一較高下。

坤達在演唱會後坦言，老婆柯佳嬿就坐在台下，第一次到現場看他演出，讓他相當緊張。他衝下舞台與粉絲擊掌，也有和老婆對到眼，其他主持群對此毫不知情，直呼他趁機放閃。

雖然票房進帳可觀，但邰智源透露為了兼顧品質，賺錢成為其次，據悉「木曜」演唱會收支打平，藝人幾乎都是出自熱情來「友情贊助」。像仔仔事前完全沒彩排，卻成為邰智源認為最自然的表演橋段之一。他們人氣看漲，邰智源鬆口未來可能前進高雄或是台北小巨蛋。