我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

木曜開唱 周渝民驚喜獻聲 坤達偷偷與台下柯佳嬿放閃

記者李姿瑩／綜合報導
周渝民擔任木曜4超玩演唱會嘉賓。（記者沈昱嘉／攝影）
周渝民擔任木曜4超玩演唱會嘉賓。（記者沈昱嘉／攝影）

網路節目「木曜4超玩」在台北流行音樂中心舉辦跨界演唱會，2場共8000張門票秒殺，進帳超過台幣3000萬元（約108.2萬美元）。當中公開競標的VIP套票以台幣11萬元（約3967美元）天價售出，可見節目播出6年來魅力有增無減。周渝民（仔仔）也是「木曜」鐵粉，以特別來賓身分壓軸登場，與全場粉絲高唱「流星雨」。

仔仔先前曾在「木曜」單元中與邰智源合作，這次收到演唱會邀約，二話不說立刻答應。他上回擔任演唱會嘉賓已是11年前，當時是幫蕭敬騰站台。這次為了「木曜」，他不僅到場同歡，還上台高歌「乾杯」，並且與主持群走到台下與粉絲們近距離接觸。

仔仔表示，自己從「一日系列」愛上「木曜」，節目成為他閒暇時的最佳良伴。他看完全場演唱會，在台上大方加碼清唱「流星雨」，還要大家盡量點歌，笑稱「今天是聖誕節，大家許的願望都會實現」。主持群之一的坤達故意祭出Energy的「放手」，假裝要跟仔仔一較高下。

坤達在演唱會後坦言，老婆柯佳嬿就坐在台下，第一次到現場看他演出，讓他相當緊張。他衝下舞台與粉絲擊掌，也有和老婆對到眼，其他主持群對此毫不知情，直呼他趁機放閃。

雖然票房進帳可觀，但邰智源透露為了兼顧品質，賺錢成為其次，據悉「木曜」演唱會收支打平，藝人幾乎都是出自熱情來「友情贊助」。像仔仔事前完全沒彩排，卻成為邰智源認為最自然的表演橋段之一。他們人氣看漲，邰智源鬆口未來可能前進高雄或是台北小巨蛋。

木曜4超玩演唱會台上開心玩鬧。（記者沈昱嘉／攝影）
木曜4超玩演唱會台上開心玩鬧。（記者沈昱嘉／攝影）

蕭敬騰 聖誕節

上一則

最後一次？詹雅雯抱病五度攻蛋 唱近50首淚謝歌迷

下一則

王力宏隔離期滿 沒坐防疫車 去向成謎

延伸閱讀

五月天高雄開唱 怪獸帶「女兒」賣萌

五月天高雄開唱 怪獸帶「女兒」賣萌
韓團BTS再傳確診 RM無症狀、Jin輕微不適

韓團BTS再傳確診 RM無症狀、Jin輕微不適
羅志祥家鄉跨年復出 鄉親不埋單：品德爭議教壞小孩

羅志祥家鄉跨年復出 鄉親不埋單：品德爭議教壞小孩
大莊家 朱咪咪/尹鶴天 歡喜迎虎年演唱會

大莊家 朱咪咪/尹鶴天 歡喜迎虎年演唱會

熱門新聞

李靚蕾大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

2021-12-19 12:43
王力宏、李靚蕾結婚進度神快。(取材自微博)

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

2021-12-18 20:13
李靚蕾。（取材自Instagram）

拋棄律師未婚夫嫁王力宏？李靚蕾等了8年終於回應

2021-12-18 22:42
王力宏今天匆匆返台。 圖／桃園機場記者聯誼會提供

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

2021-12-18 10:17
在李靚蕾連番猛攻之下，王力宏致歉。（本報資料照片）

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

2021-12-19 23:28
王力宏發表聲明裡英文解釋錯誤。（取材自微博）

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

2021-12-19 19:00

超人氣

更多 >
美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」
女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論

女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論
「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動