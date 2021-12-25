徐若瑄衰捲「蕾宏之戰」 平安夜吐4字心聲

徐若瑄在聖誕節前夕，以限動向粉絲祝賀，四個字註解語重心長。（取材自Instagram）

王力宏 、李靚蕾 婚變延燒到徐若瑄身上，老公李雲峰也透過律師發出聲明護妻，聖誕節前夕她也以限動向粉絲祝賀，四個字註解語重心長。

李靚蕾最後聲明對無辜被牽扯其中的人致歉，也盼回歸平靜的生活、各自安好，不要再有任何網路上的謾罵或霸凌事件發生；但先前她只為黑范夫妻澄清，導致徐若瑄依舊不時被酸。平安夜當天，徐若瑄於社群限動PO出應景聖誕樹與燈飾，寫道「大家都要好好的」，不忘hashtag「保持善良」。

雖然僅短短一行字，並未多加解釋，卻似乎道出當下心情，讓不少網友再度熱烈討論。

此外，「蕾宏之戰」發酵至今，當事人及被臆測明星的身邊有人難免被問到看法，黃子佼近日自掏腰包舉辦「平安夜音樂會2021#歌手佼出來」，受訪時承認有私訊關心好友徐若瑄、但沒過度打擾，也嘆：「這是人性的疫情，不會輸給新冠肺炎給大家的衝擊，解鈴還須繫鈴人大家也差不多要往前走了。」

林心如 最近主演電視劇「華燈初上」再掀話題，24日獲母校靜修高中頒發傑出校友，她出席領獎並勉勵新一代的學生勇於突破舒適圈；會後媒體問到有關好友徐若瑄捲入王力宏離婚風波，她未發一語，領獎後快閃離開學校。

而徐若瑄情義相挺，客串林心如製作的「華燈初上」第二季飾演媽媽桑，目前「華燈」播出未受影響，會照常如期播出。