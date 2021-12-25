我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

徐若瑄衰捲「蕾宏之戰」 平安夜吐4字心聲

記者王郁惠、楊起鳳／綜合報導
徐若瑄在聖誕節前夕，以限動向粉絲祝賀，四個字註解語重心長。（取材自Instagram）
徐若瑄在聖誕節前夕，以限動向粉絲祝賀，四個字註解語重心長。（取材自Instagram）

王力宏李靚蕾婚變延燒到徐若瑄身上，老公李雲峰也透過律師發出聲明護妻，聖誕節前夕她也以限動向粉絲祝賀，四個字註解語重心長。

李靚蕾最後聲明對無辜被牽扯其中的人致歉，也盼回歸平靜的生活、各自安好，不要再有任何網路上的謾罵或霸凌事件發生；但先前她只為黑范夫妻澄清，導致徐若瑄依舊不時被酸。平安夜當天，徐若瑄於社群限動PO出應景聖誕樹與燈飾，寫道「大家都要好好的」，不忘hashtag「保持善良」。

雖然僅短短一行字，並未多加解釋，卻似乎道出當下心情，讓不少網友再度熱烈討論。

此外，「蕾宏之戰」發酵至今，當事人及被臆測明星的身邊有人難免被問到看法，黃子佼近日自掏腰包舉辦「平安夜音樂會2021#歌手佼出來」，受訪時承認有私訊關心好友徐若瑄、但沒過度打擾，也嘆：「這是人性的疫情，不會輸給新冠肺炎給大家的衝擊，解鈴還須繫鈴人大家也差不多要往前走了。」

林心如最近主演電視劇「華燈初上」再掀話題，24日獲母校靜修高中頒發傑出校友，她出席領獎並勉勵新一代的學生勇於突破舒適圈；會後媒體問到有關好友徐若瑄捲入王力宏離婚風波，她未發一語，領獎後快閃離開學校。

而徐若瑄情義相挺，客串林心如製作的「華燈初上」第二季飾演媽媽桑，目前「華燈」播出未受影響，會照常如期播出。

李靚蕾 王力宏 林心如

上一則

道歉也沒用…黃安亂傳章子怡可能婚變 遭微博禁言

下一則

王力宏婚變暫退演藝圈 傳轉型投資上海科貿公司

延伸閱讀

網紅批李靚蕾「知渣選渣」：王力宏沒騙妳，妳幫他騙人

網紅批李靚蕾「知渣選渣」：王力宏沒騙妳，妳幫他騙人
王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業

王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業
李靚蕾盼休戰陸網風向卻反轉？ 1原因求王力宏復出

李靚蕾盼休戰陸網風向卻反轉？ 1原因求王力宏復出
雙膝跪地…王力宏矮化李靚蕾 送生日蛋糕藏男尊女卑

雙膝跪地…王力宏矮化李靚蕾 送生日蛋糕藏男尊女卑

熱門新聞

王力宏和老婆李靚蕾婚變後再掀波瀾。圖／擷自臉書

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

2021-12-17 11:27
李靚蕾大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

2021-12-19 12:43
王力宏、李靚蕾結婚進度神快。(取材自微博)

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

2021-12-18 20:13
李靚蕾。（取材自Instagram）

拋棄律師未婚夫嫁王力宏？李靚蕾等了8年終於回應

2021-12-18 22:42
王力宏今天匆匆返台。 圖／桃園機場記者聯誼會提供

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

2021-12-18 10:17
在李靚蕾連番猛攻之下，王力宏致歉。（本報資料照片）

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

2021-12-19 23:28

超人氣

更多 >
拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」
沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制
美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩
王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業

王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業
洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺