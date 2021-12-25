羅志祥家鄉跨年復出 鄉親不埋單：品德爭議教壞小孩

羅志祥積極復出，但都遭遇各方阻力。（圖：環球提供）

台灣藝人羅志祥（小豬）自被前女友周揚青毀滅性分手後，事業幾近全毀，一年多來完全沒有任何演出機會；而搶在明年狼人殺演唱會前，花蓮縣府邀他31日在家鄉跨年晚會復出。沒想到消息傳出，多位家長向議員陳情，認為縣府邀請「品德有爭議」藝人演出不妥，可能會讓青少年產生錯誤的價值觀疑慮。

近期隨歌手王力宏 遭老婆李靚蕾 「蕾神」重擊，小豬意外被洗白與淡化，不少網友紛紛幫作哏圖「謝謝力宏」。日前傳出，小豬即將在跨年夜回家鄉花蓮獻出「復出秀」，議員莊枝財透露民進黨縣黨部最近電話被打爆，抱怨跨年晚會邀請小豬，質疑縣議員監督不力；有民眾致電縣府反應，得到的答案竟是「名單是電視台決定」。

對此，縣府觀光 處長張志翔表示是以「支持家人」的心情，讓小豬在花蓮重新出發，「人生路上大家都會犯一點錯，但家鄉是永遠的避風港，提供支持的力量」。小豬「復出秀」預計20分鐘不間斷演出，是否隨民眾反彈而生變數？經紀人表示：「我們在努力準備演出節目中，一切由縣府回覆為主。」而決定讓小豬復出的三立電視台表示，「他會用盡全力以最精采的搏命演出，來回報給所有觀眾，也告訴大家他正一步步站起來，要揮別過去，重新再出發！」

小豬除了花蓮跨年演出，他明年1月28日將於台北小巨蛋的「凹嗚狼人殺總冠軍」擔任演出嘉賓，消息一出，也引起五堅情粉絲留言抵制；而小豬明年2月20日於美國雷諾、26日於洛杉磯參加拼盤演出，屆時再看海外歌迷對他的接受度。