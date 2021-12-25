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網紅批李靚蕾「知渣選渣」：王力宏沒騙妳，妳幫他騙人

娛樂新聞組／綜合報導
歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日海內外最受矚目焦點。（本報資料照片）
歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日海內外最受矚目焦點。（本報資料照片）

歌手王力宏與前妻李靚蕾上周末上演「蕾神之錘」風波，李爆料王諸多「渣男」行徑如約砲、劈腿、與家人聯手對她「冷暴力」種種指控，讓李一路在輿論上占上風，王力宏最終發表聲明道歉並宣布暫時退出演藝圈。不過，中國一位主打「好嫁風」的網紅馬小婷近日接連PO文，認為李靚蕾是「知渣選渣」，早知道王的行徑卻仍與他結婚生子，根本是「幫他一起騙人」，不值得同情。

馬小婷連日發文質疑李靚蕾，稱李靚蕾在多篇長文聲明中抓著「家庭主婦」的角色訴說委屈，但馬小婷認為李擁有高學歷、高社經地位，與其他缺乏經濟資源的家庭主婦不同。「她是在完全清醒的情況下選擇了自己充滿風險的婚姻的，並且在巨大的風險中生下來三個孩子」，「她的老公王力宏在婚前婚後都渣的明明白白的，當然王力宏的渣是欺騙了大眾和粉絲，欺騙了他的廣告商，但是他沒有欺騙李靚蕾」，她認為，李靚蕾是在知情的情況下做了選擇。

馬小婷又指，李靚蕾雖然口口聲聲說不是要錢，但她嫁給王力宏享受到了優渥的生活，「不是不圖錢，是沒有圖到自己心裡價位」；「當然，客觀上她和天王嫂的消費水平可能不匹配，覺得自己不圖錢。製造一種自己愛情家庭至上的形象，貼了一身家庭主婦的標籤」。

馬小婷還說，在他們結婚之前，李靚蕾就知道王力宏亂搞約砲、召妓等行徑，「李靚蕾明知面對的是什麽樣的婚姻，也切實的配合了她老公的表演這麽多年，也配合了生孩子的決定。某些層面來說，你不是在忍耐，你是在幫助他欺騙大眾啊，怎麽成為了受害者呢？？」

馬小婷表示，李靚蕾根本不是要為家庭主婦發聲，只是想要維繫與王力宏的婚姻未果，於是利用自己「唾棄的大眾輿論」來達到目的。她說，王力宏爛，他欺騙的是大眾、他的粉絲和廠商，「但是他沒有欺騙李靚蕾」。

馬小婷最後在文中說，自己沒有要站隊王力宏，完全支持李靚蕾「錘得他永無翻身之地」，但不需要同情李，也呼籲李要就針對王就好，不需要扯到其他女性。

不過，馬小婷的「逆風」文章一出，也引來許多網友留言批評，認為她「三觀不正」、質疑她「收了王力宏的錢」出來洗白，也有網友反駁她的論點稱「就算嫁之前知道王各種問題，但因為愛而接受太正常了，而且也是因為愛而相信對方會在婚後改變呀。相信王婚後也有過正常的時候，要不然三娃哪裡來的？但被你說成明知火坑還要進」；也有人罵她的「好嫁風」立場是在為男權說話。

「好嫁風」是從日本「モテ（意指受異性歡迎）風」一詞轉變而來，現在多指打扮符合主流男性喜好的風格，主打溫柔婉約、長髮、粉色系等小女人形象。

李靚蕾 王力宏

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