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林俊傑嗆有證據就檢舉 爆料者截圖：我不是女伴玩具

記者王郁惠／綜合報導
林俊傑遭某網友接連爆料，語氣曖昧洩2人關係匪淺。（取材自Instagram）
林俊傑遭某網友接連爆料，語氣曖昧洩2人關係匪淺。（取材自Instagram）

「蕾神鎚王」才剛稍停，案外案卻如漫威宇宙般支線不斷，除了彈頭槓黑人、李妍瑾回擊彈頭等，先前「JJ」林俊傑也因被言語曖昧的網友在微博聲聲呼喚而上熱搜，他的經紀公司發聲明表示「有證據請向有關部門檢舉」，該網友24日凌晨再度發文，曝光多張私訊截圖。

從該網友曝光的私訊，她曾暴氣質問男方：「我現在覺得我比白痴更白痴！我太不舒服了！我為何現在還會被你騙，我的生活很簡單！我不適合當你的靈感，也不適合當你的女伴玩具！你那麼多女人，怎麼偏要找我玩！就是我比較安全嘛，我一定不會害你嘛！」對方則回覆：「你可以冷靜嗎？我一點都沒有要跟你玩的意思。」

還有私訊是女方怒罵「我不喜歡你說那些重複的傷害我的話，我喜歡簡單和真實，我現在沒精力和你演戲」，男方回覆「我也喜歡簡單和真實」，她無奈回覆：「我們喜歡的簡單和真實也許不一樣吧，總之這一次我真的累了也夠了。」雖口口聲聲喊累，卻跑去新加坡滯留一個月，只為討男方說法，該網友稱透過微博喊話，已接到男方助理電話，但喊話希望男方親自面對，希望在2021結束之前也解決兩人的事，而不是成為人家言論的年底大瓜。

只是從頭到尾該網友講得不清不楚，且提供私訊內容對話也無法看出2人過去親密程度，也沒有曝光與林俊傑過去合照之類的，僅語氣曖昧想與林俊傑面對面私了，讓人看了霧煞煞，且聊天內容以現在技術輕易可造假，不少網友根本不買單，留言要她拿出證據，她也索性關閉評論區留言，行為有異。媒體詢問林俊傑窗口，目前尚未取得回應。

該網友以3張照片的長文，要林俊傑親自解決。（取材自微博）
該網友以3張照片的長文，要林俊傑親自解決。（取材自微博）
該網友以3張照片的長文，要林俊傑親自解決。圖／摘自微博
該網友以3張照片的長文，要林俊傑親自解決。圖／摘自微博
該網友曝光與JJ的私訊，被網友質疑造假。（取材自微博）
該網友曝光與JJ的私訊，被網友質疑造假。（取材自微博）
該網友以3張照片的長文，要林俊傑親自解決。圖／摘自微博
該網友以3張照片的長文，要林俊傑親自解決。圖／摘自微博
該網友曝光與JJ的私訊，被網友質疑造假。圖／摘自微博
該網友曝光與JJ的私訊，被網友質疑造假。圖／摘自微博

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