批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅

李靚蕾(右)與王力宏鬧翻。(取材自微博)

王力宏 、李靚蕾 的「蕾神鎚王」延燒多日，連帶捲進其他藝人，稍早李靚蕾提出3點聲明，表示至今沒有得到一句真誠的道歉，但希望紛紛擾擾能夠畫下句點，「對於無辜被牽扯進來的人，很抱歉」。

對於為什麼不私下解決，為什麼要對3個孩子的爸爸這麼狠等質疑，李靚蕾相當無奈，表示若有其他選擇，沒有人會願意選擇這個方式，自己認為道歉非常重要，「因為人如果沒有辦法承認自己的錯誤，一直把自己的錯誤歸咎於他人，就不會願意悔改，也不會願意改正。」

她還說對王力宏沒有絲毫的怨恨，只有祝福，但是不應該為了袒護王力宏，繼續隱忍王力宏和親友對她持續的霸凌和詆毀，「我不希望因為我的軟弱而讓現在的一切變成孩子以後要代替我面對或因此必須假面的活在一個『和諧』的家庭，但實際上需長期遭受或目睹經歷充滿矛盾霸凌，冷暴力的家庭關係。」所以她想替孩子們爭取到一個健全的家庭，因為比事業、形象更重要的是王力宏的身心健康和孩子們能有身心健康的父親，「在這個重生的路上，我會提供他所有的支持和協助，也希望他改正以後，大家也能繼續支持他。」

至於是不是為了錢，或者因為房子拿到就不告了？她說主因是王力宏願意道歉，無論是何種道歉都是一個好的開始，因為自己的目的是為了自己和孩子們和社會能有不一樣的未來而已，因此不會接受王力宏「贈與」的「吾疆」豪宅，「你們也不用再拿這件事來曲解我的用意，從頭到尾就不是為了要錢也不是為了報復。我相信司法，所以我和孩子們法律上理應擁有的合理財產分配，相信會透過司法有公平的結果。」

最後李靚蕾對無辜被牽扯其中的人致歉，表示無論是誰都已經付出很多代價，「希望從今天開始我們大家都能回歸平靜的生活，各自安好，不要再有任何網路上的謾罵或霸凌事件發生，………這件事情希望到這裡就告一段落，願我們都能撫平內心的傷痛，歲月靜好，成為我們希望看到的改變。」