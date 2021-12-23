林俊傑下一個王力宏？ 女粉自爆赴新加坡傻等他1個月

林俊傑近來多待在新加坡。（取材自微博）

藝人王力宏與李靚蕾 離婚事件鬧得滿城風雨，許多人敲碗下一個接棒人是誰而引起熱烈討論，林俊傑也紛紛被提及，也有女網友曖昧發文在新加坡 堵林俊傑一個月，至今仍沒見到他，對此，林俊傑公司發表嚴正聲明。

微博 有一女網友透過社群對林俊傑喊話，透露她從大陸到新加坡待了一個月，就是為了要林俊傑給個說法，喊話：「在成年人的世界裡，一直沉默、冷處理，是最不好的做法。」她還透過微博呼喊：「是深仇大恨嗎？我想連仇也算不上……有企圖嗎？很早我們就討論過這個問題，簡簡單單。答案在我們心裡。」

因言語充滿曖昧，引來網友猜疑兩人似關係匪淺，不少吃瓜民眾都在猜測下個跌落神壇的偶像是否就是林俊傑？

對此，鏡週刊報導，林俊傑所屬公司表示發出聲明中表示，懇請所有的媒體、具有傳播力的帳號主停止以不實也提不出具體證據的影射，不論具名不具名，各位的鍵盤都是鋒利的刀刃。具有影響力的藝人，確實應該負起社會責任，林俊傑一直努力在這條路上，以音樂、作品，踏踏實實地存在著。若有人掌握林俊傑涉及違法犯罪的證據，敬請向有關部門進行檢舉，林俊傑與本公司將積極配合有關部門的調查工作，以肅清謠言及無端指控。