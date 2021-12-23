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Yumi被指假輕生 BY2工作人員譴責造謠

娛樂新聞組／綜合報導
BY2妹妹Yumi（右）傳出服藥輕生，在姊姊Miko陪同下送醫。（取材自微博）
BY2妹妹Yumi（右）傳出服藥輕生，在姊姊Miko陪同下送醫。（取材自微博）

王力宏李靚蕾的毀滅性離婚，原以為雖男方道歉、暫退演藝圈而落幕，不料微博網友「做個小孩007」突然發文爆料稱「Yumi吞藥輕生在醫院洗胃急救」，隔空怒嗆：「王力宏你最清楚Yumi根本沒有介入你一地雞毛的婚姻！如果她真的出什麼事情，我絕不原諒！」

BY2妹妹Yumi（右）傳出服藥輕生，在姊姊Miko陪同下送醫。（取材自微博）
BY2妹妹Yumi（右）傳出服藥輕生，在姊姊Miko陪同下送醫。（取材自微博）

文章Po出後，有網友質疑她是BY2的小號（匿名帳號），該網友又發文，表示是自己是BY2圈外好友，嗆網友「吃瓜要帶腦」。接著幫做澄清，包括Po出BY2被影射是王力宏砲友後，日前凌晨到警局以毀謗罪備案的照片，澄清報案單非網友質疑造假。並指李靚蕾Po通訊軟體照片的裸照截圖不是Yumi，一看就是個洋人身材。

至於有疑似是醫護人員的網友爆料Yumi是假輕生；對此BY2工作人員譴責該網友造謠博眼球：「一切太突然了，我們很痛心。給大家造成困擾了，替Yumi萬分感謝大家的關心，希望她能好起來」。

鏡週刊報導，有柯南網友翻出「做個小孩007」過去貼文曾提及爸爸，但By2父親很早就過世，因此推測該微博並非By2的私人帳號，但九成是知名雙胞胎作家弄簡的小號，與By2交情很好。

王力宏 李靚蕾 微博

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