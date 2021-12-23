被疑切割王力宏 陳建州：無權無立場對外發言

陳建州。（取材自微博）

李靚蕾 突然出面替黑人 、范范澄清，表示他們並沒有與黑人有不正當關係。更讓外界好奇李靚蕾曾提到的一位「已婚人妻」因有「違規也要去她家」究竟是誰？徐若瑄日前出面表示自己遭影射，澄清自己沒有介入王力宏 的婚姻，更直言藉此事才了解誰是真朋友。

徐若瑄22日在聲明中透露，最近「蕾宏風波」已嚴重影響到自己的家庭，就連要王力宏出面解釋，但是王力宏隻字未提，僅說「對所有無辜被牽扯進來的朋友們，向你們鞠躬道歉，我的個人婚姻波及到你們了」，連同先前一起來家作客的黑人夫妻也低調不談，僅稱謝謝李靚蕾的澄清，讓她心寒地說：「感謝很多好朋友的關心問候，也讓我看到誰是真正的朋友。」

王力宏好友黑人陳建州也對此解釋：「即使身為他們的朋友，但基於以上，我認為自己無權無立場對外發言，畢竟這是做為再好的朋友，也無法知道全貌的家務事！不管是現在還是未來，我都會用陪伴的方式，陪他們繼續勇敢面對各自的人生！」

之前媒體紛紛找上王力宏好友陳建州了解狀況，他以忙球賽為由拒絕回應，被南拳媽媽成員彈頭發文點名「您不是所有天王最永恆的朋友嗎？」，猛酸巴著天王像兄弟，出事像猴子一樣逃，但之後又將文章刪除。