被譏笑王力宏出事「如猴子逃」陳建州：陪他們勇敢面對

黑人（左一）沈默多日，針對「宏蕾」婚變回應了。（取材自Instagram)

王力宏 與李靚蕾 的婚變，話題不斷被延伸波及，而第一時間宏聲經紀公司龜縮神隱，媒體紛紛找上王力宏好友陳建州（黑人 ）了解狀況，黑人以忙球賽為由拒絕回應，被「南拳媽媽」成員彈頭發文點名「您不是所有天王最永恆的朋友嗎？」，而黑人也透過經紀人表示：「至於彈頭的情緒發言，確實是讓人一頭霧水、莫名其妙。」

黑人表示：「一場家務事發展至今，沒有人是贏家，大家都遍體鱗傷⋯包括整個社會的氛圍！」談到這件事情當事人間都已經不想再擴大，也看到有人因為過多的聯想或臆測，陷入非常為難痛苦的處境，「而熟悉演藝圈的環境的朋友們，包含我自己在內，應該最能體會這當中的箇中滋味」。

選擇尊重當事人想要取得的平靜，對於「宏蕾」婚變避談的原因，他也解釋：「即使身為他們的朋友，但基於以上，我認為自己無權無立場對外發言，畢竟這是做為再好的朋友，也無法知道全貌的家務事！不管是現在還是未來，我都會用陪伴的方式，陪他們繼續勇敢面對各自的人生！」會用自己的方式陪伴朋友渡過人生的低谷。

至於彈頭的情緒發言，「確實是讓人一頭霧水、莫名其妙，特別是當中的內容，其實有許多是與我毫無關聯的事件，他這樣的敘述方式，讓媒體跟大眾，已經將我和那些不相關的事件，有所牽連跟不當聯想，希望他能特別對外說明清楚，避免造成更多不必要的誤會」，也歡迎彈頭帶女兒一起去看他們球隊的球賽。