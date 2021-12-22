李靚蕾握大量證據？網分析王力宏給的：自戀到炫耀過往

王力宏和李靚蕾情已逝。(本報資料照片)

李靚蕾 17日以5000字核彈式爆料戳穿王力宏 經營多年的優質偶像人設，面對BY2妹妹Yumi的聲明更直接拿證據打臉她與王力宏「早已沒聯絡」，而王力宏20日發文道歉更是完全沒對出軌、約砲等指控做回應，網友認為李靚蕾手上應該握手大量證據，並推測這些證據可能王力宏「親手」交到李靚蕾手上的。

中國娛樂博主「游魚論」20日發文，直接寫道：「王力宏不會是真的親手把證據交給李靚蕾的吧？」，「游魚論」從網友觀察蕾、宏兩人的微博客戶端中發現到一點，王力宏讓老婆用他淘汰的手機 。

「游魚論」還貼出網友分析李靚蕾使用王力宏淘汰手機的時間線，指出王力宏2019年9月21日使用XS Max發出最後一條微博，接著李靚蕾在9月24日就發出使用XS Max後的第一條微博，讓人聯想是李使用了王所淘汰的XS Max。而王今年10月1日使用12 Pro Max發文，再次發文則變成了13 Pro Max，而李靚蕾則在12月18日發送了使用12 Pro Max的第一條微博，也就是對Yumi說會提供證據的博文。

「游魚論」直說：「如果是真的，你也太心大了吧！手機裡面的信息是很容易被恢复的……」網友不僅虧王力宏小氣，也分析他自戀型人格，「如果從自戀型人格分析，王力宏給李靚蕾淘汰手機，自知是能够恢复信息這點看，他也是拐彎抹角向妻子炫耀自己的過往？？！」