「王力宏疑揪友遠端窺視」 李靚蕾怒：精神虐待

王力宏疑透過遠端視訊，對李靚蕾造成精神虐待。圖為王力宏與機器人合影。（取材自YouTube）

王力宏 19日聲明雖對李靚蕾 指控的澄清虛無縹緲，「不過，錢真的不是重點。現在的重點，是我們有三個寶貝孩子」，並指希望李靚蕾不要透過網路發文留紀錄方式，讓小孩未來成長之路面對更多不堪，拿小孩抵擋「蕾神之鎚」，李靚蕾稍早再度發文，回懟：「這是你做人道德的標準嗎？」

李靚蕾寫道：「對於你和你家人把我當成生育機器，長期對我羞辱，霸凌 ，冷暴力，依據你的陳述在你不愛我很恐懼我的情況下還要我幫你生下二胎，三胎？然後ㄧ生完三胎兒子就以各種方式脅迫我離婚，這是你做人道德的標準嗎？」對於王力宏聲明求李靚蕾讓他見小孩，李靚蕾痛批又是用以混淆視聽。

她透露不僅隨時鼓勵王力宏看孩子，還同意讓他加裝遠端操控的視訊機器人，讓他隨時可看小孩，直到近期李靚蕾向王力宏反映希望他只在一個人的時候，再透過機器人自己視訊進來游走於家中，「否則我會覺得自己是真人秀女主角，隨時在家的任何狀態衣著都有可能你和同事朋友會突然進來一起免付費直播觀看我在私密空間的生活，我跟你說這已經嚴重造成我精神上很大的壓力希望你可以停止。你說盡量，我說這讓我感到很不舒服是一種mental abuse（精神虐待），拜托你停止，你依然自私的說你沒法保證」。