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王力宏婚內約砲？ By2妹妹Yumi駁斥

記者黃保慧／綜合報導
Yumi承認與王力宏交往過。（取材自微博）
Yumi承認與王力宏交往過。（取材自微博）

By2妹妹Yumi被李靚蕾爆出與王力宏婚內出軌，Yumi 19日又在微博列出7點，其中點出沒有介入過他們的婚姻，還說自己2015年後沒聯繫過王力宏，隔了50分鐘之後，李靚蕾在微博Tag Yumi貼出鐵證打臉後，本來說要先睡，隔了2小時再度發文回擊Yumi文中的「王先生曾說，他向李小姐坦白過曾與我認真交往」。

雖然隨後By2工作室微博發文澄清，貼出報案單，卻立刻遭李靚蕾反擊，霸氣回應，手握證據願意提供給警方，但被眼尖的大陸網友指出該張報警的「受案回執」單右上角少了一串編號，疑似造假。

Yumi認了與王力宏交往過，「我和王力宏先生在2012年交往，雖然時隔久遠，但刻骨銘心。當年我20歲，對待感情很珍視，也很嘴硬要強。」他們因為工作原因，交往期間，經常被迫異地，他們會分享親密照片，「20歲的我為了愛什麼都願意付出。我珍惜曾經一起度過的時光。有幸福，有爭吵，有普通情侶有的一切甜言蜜語和撕心裂肺。」

Yumi接著說：「而在我的認知中，李小姐是他2013年10月份才開始正式約會的對象。此時此刻，李小姐實在不該將我與王先生作為男女朋友交往期間的種種，偷換時間概念，誤導大家認為我們在你們婚後仍保持親密關係，利用我求得輿論的支持。」

Yumi也質疑李靚蕾，「你之前在長文中提到『一個女人的名聲也很珍貴，我以後還有很長的人生要過。』那麼請問我呢？」

Yumi對於王力宏2013年10月提出遇到新對象打算開始新的約會，也感到詫異震驚、傷心難過，但她還是祝福，甚至把聖誕禮物提早在10月給對方。後來11月27日她透過媒體知道王力宏結婚的消息仍選擇祝福，沒想到時隔多年後卻捲進王力宏離婚風波，也是始料未及。

李靚蕾針對Yumi文中「王先生曾說，他向李小姐坦白過曾與我認真交往」表示「從來沒有」，她在微博寫道，「王先生2012年跟我說你只是有發生過關係的『朋友』 ，『朋友』有調情對話，也正常。看你提供所謂的『分手』對話：王：『我最近認識了一個人，我想我應該要跟你說』，你：『恭喜』。這段看起來也不太像是『正式情侶』分手會有的對話。 2013年我們大部分時間都在一起。我們那時都決定要結婚了，也住在一起好幾個月了，在那之前他也一直光明正大把我帶在身邊，正式介紹給親友/同事/甚至廠商，這些種種是我對『正式交往』的認知。」其實這個回文修改過，文中的「朋友」，李靚蕾原本是使用砲友兩字。

王力宏 李靚蕾 微博

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