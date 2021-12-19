李靚蕾5000字長文揭王力宏不堪 作家：李綿裡藏針

李靚蕾（右二）的文字擲地有聲，讓人讀了大呼痛快。（圖：宏聲提供）

李靚蕾 17日深夜寫下5000字長文，披露與王力宏 之間的種種不堪，震撼程度堪比先前的周揚青 、都美竹。但她文字功力更勝一籌，作家朱宥勳特地撰文解析，唐綺陽、蔡詩萍則不約而同祝福李靚蕾「重生」，連麻衣都跨海聲援她。

朱宥勳點出，李靚蕾文章架構完整，思路清晰且用字遣詞綿裡藏針，從低姿態破題到猛攻，共4波攻勢由輕至重囊括「孩子」、「財務」、「媒體」、「性生活混亂」，在理性與感性兼具的文字中營造出「無私」與「自私」的對比，明顯經過深思熟慮才寫出此篇長文。

在朱宥勳眼中，李靚蕾先以退為進，拉高格局到「把我的經驗貢獻給大家」，論點中明顯展現對另一半的支持，有了一定的情緒積累後，再提出揹黑鍋的說法，所有陳述環環相扣。「每一波攻勢打出來之前必有暖身，打出來之後還會做個扣，好連結到下一波攻勢，綿密得目不暇給。」成功示範如何「用最多的細節造成最強的效果」。

唐綺陽月初就預言星象變動，「不好的部分若被起底，效應也十分殘酷，有可能會被切割、一夕爆落，而且落得很徹底。」這些關鍵字僅13天就在王力宏身上應驗，唐綺陽心疼李靚蕾「忍了這麼久」才終於拆穿惡男面具，蔡詩萍也感嘆李靚蕾終於走出「王力宏的太太」，如今徹底自由了。

同樣在婚姻中有苦難言的麻衣，也在推特發文，寫下：「李靚蕾，某些故事跟我相似，你好勇敢！加油！」她雖未指出是哪些部分雷同，但卻已是罕見地為變調婚姻發聲，暗指王泉仁也和王力宏一樣令人失望。