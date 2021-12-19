王力宏2年前演唱會甜吻 李靚蕾：數月後逼離

王力宏（右）跳上藝人席親吻老婆李靚蕾。（圖：宏聲音樂提供）

45歲的王力宏 2018年起一連舉辦43場演唱會「龍的傳人2060世界巡迴演唱會」，從大陸、澳門新加坡 、馬來西亞，一直到2019年6月唱進台北小巨蛋，當晚還在唱「愛的就是你」時走下台親吻老婆李靚蕾 ，怎料過了幾個月他就說要離婚。

李靜蕾聲明文寫道：「2019年台北小巨蛋演唱會幾個月後他開始用各種方式逼我離婚，我們開始協議讓他自由的過他自己想過的單身生活，找到適合方式走下去。」

ETtoday報導，王力宏2019年6月8日台北小巨蛋演唱會中，演唱到「愛的就是你」時突然走下台往貴賓席前進，因為有高度差異，他還踮起腳尖親吻坐在貴賓席的李靚蕾，全場尖叫四起。不只如此，在該次巡迴演唱會的惠州站（2019年4月13日）因為接近對方生日，在可容納4萬人的場地裡請全場歌迷唱生日快樂歌幫慶生，一連串寵妻行為讓歌迷看得甜蜜。

怎料才過幾個月就一切變調，李靚蕾說王力宏開完台北演唱會幾個月後就說要離婚。而根據王力宏「龍的傳人2060世界巡迴演唱會」時間表可見，跑完小巨蛋兩場演唱會後，就開始跑大陸演唱會，從淮安、瀋陽、鹽城、杭州、天津、衡陽等共12個城市唱到2020年1月11日，等於是在跑巡演的過程中就變了心。

另外，有網友在她IG發問「可以順便澄清一下當年Darwin的事情嗎？」，李靚蕾親自回應：「訂婚新聞是誹謗。」替自己爭取公道。