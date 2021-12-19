汪小菲撇「婚內出軌」 大S：一切都過去了

汪小菲(左圖)遭指婚內出軌，和張穎穎(右圖)疑似有情侶項鍊、相約酒吧、直播房間背景相似。（取材自微博）

王力宏 遭前妻李靚蕾毀滅式指控私生活混亂，震驚演藝圈，而上月剛和台灣藝人徐熙媛（大S ）離婚的汪小菲 卻莫名中槍。他近日遭網友指婚內出軌，對象是25歲女星張穎穎，兩人疑似被狗仔拍到一起去酒吧。稍早他發文指「惡意造謠，故意詆毀」。大S也做出回應表示：「一切都過去了。」她表示目前很珍惜當下，並感謝關心她的每個人。

ETtoday報導，汪小菲和大S離婚後仍話題不斷，近日深夜被指時常婚內出軌，網路瘋傳一系列「證據照」，包括離婚前兩人戴同款項鍊隨即被指情侶項鍊，去酒吧被拍到同框，再加上曾一前一後在同一個房間直播，被指房間背景是一樣的，引發眾人議論。

面對網路謠言越演越烈，汪小菲發文：「惡意造謠，故意詆毀，等會發律師函。給身邊的朋友造成困擾，實在抱歉！」

另據台北 中國時報報導，45歲大S和小5歲的汪小菲上月發聲明宣布離婚，大S當時還稱汪小菲現在事業有成，才40歲年紀還不老，長得又帥氣，「要再找條件更好的女友也容易。」似乎意有所指，加上大S曾表示如果老公對她不忠，她一定休夫，也因此大汪離婚後，汪小菲一度被爆料出軌，才導致大S忍痛離婚。

近日王力宏離婚，網友又聯想到汪小菲，並發揮柯南精神，瘋傳汪小菲與女星張穎穎曾一前一後出現在同一個背景直播、戴同款項鍊、一起去酒吧等，令汪小菲不堪其擾。