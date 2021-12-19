王爸親筆信曝1說謊關鍵 狠狠打臉8年前的王力宏

王力宏(右起)當年宣布婚訊時，表示王爸、王媽都很喜歡李靚蕾。(取材自Instagram)

人在台灣飯店隔離的王力宏 派爸爸王大中出面聲援，整篇親筆信看得出他心疼兒子，但也被質疑太過偏頗，竟把錯歸咎在懷孕的女生身上，質疑難不成是要兒子射後不理？更啟人疑竇的是王力宏2013年宣布婚訊時不忘強調「王爸爸、媽媽都很喜歡她」，反觀王爸爸的親筆信稱家裡多數不能接受，唯一贊成的只有他一個人，根本就是隔空掌摑，狠狠的打臉了王力宏。

王力宏(左)當年發文宣布婚訊，表示王爸、王媽都很喜歡李靚蕾。(取材自微博)

王力宏出身名門之後，外曾祖父許鳳藻曾被國父孫中山先生接見題字，奶奶許留芬畢業於清華大學經濟系，擁有多本著作，爸爸王大中、媽媽李明珠分別是台大、政大校友，哥哥王力德是耶魯大學 醫學博士，弟弟王力凱則是麻省理工大學畢業，一家子全是學霸。

而李靚蕾 在首篇聲明透露看到王力宏因為想要順從而失去你生命中很多重要的東西，「到了37歲仍無法自己做任何決定，你感到非常沮喪無力，無法做想做的事，無法掌握自己的工作，感情，或經濟。」可解讀為王力宏非常孝順，相當聽從父母的話，另一方面則有長不大的媽寶之意義，事事都依賴雙親，這回爸爸的一封親筆信在網友眼中沒有助力，反而是扯後腿，意外助長「蕾神」的聲勢。