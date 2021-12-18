指王力宏企圖用錢封口 李靚蕾：不需要你的施捨

王力宏（右）、李靚蕾（左二）一家往日的合影。（取材自微博）

王力宏 爸爸一封親筆信為兒子喊冤，直指李靚蕾 以懷孕要脅結婚，王力宏七年的婚姻很痛苦等，讓李靚蕾再次發長文反擊，認為王力宏竟然推爸爸出來說謊，把爸爸拿來做擋箭牌與棋子，還公開王力宏試圖要用錢收買她的訊息。

李靚蕾覺得大家都是成年人，自己的事情應該自己承擔負責，指責王力宏一個中年人竟然躲在爸爸背後當白臉，「王爸爸都80幾歲了，我覺得還要被這樣推向風口浪尖，真的很遺憾」，更指出這一切都是王力宏在背後指導，「王爸爸如果沒有你的指導，不會知道怎樣聯繫媒體，發出這樣的信件的」。

李靚蕾台北時間19日上午再發長文，反駁王力宏父親的說法。（取材自Instagram）

李靚蕾也向王力宏喊話「就算你潑再多的髒水在我身上，你的衣服也不會變乾淨」，接著更爆出王力宏傳了試圖收買她的訊息，只要她公開道歉向外界說明，17日發的長文是在神智不清時發的，這樣孩子與房子就可以給她，這讓她感到心寒，「到現在你依然沒有悔過之心，一樣自私覺得我的名聲與未來不重要，你才是最重要」，她感到不可思議，更超越道德底線，「我為了跟孩子們有地方住，條件是需要發文欺騙大眾我神智不清？如果我這麼做，以後我要怎麼活下去？」

最後李靚蕾也硬起來表示「如果我想要爭取這個房子也是有勝算的，不需要你的施捨，也不需要以任何條件來交換」。

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