我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來不及到醫院 華母自動駕駛中產「特斯拉寶寶」

李靚蕾再發長文 批王力宏45歲了還躲在爸爸後面

指王力宏企圖用錢封口 李靚蕾：不需要你的施捨

噓！星聞 綜合報導
王力宏（右）、李靚蕾（左二）一家往日的合影。（取材自微博）
王力宏（右）、李靚蕾（左二）一家往日的合影。（取材自微博）

王力宏爸爸一封親筆信為兒子喊冤，直指李靚蕾以懷孕要脅結婚，王力宏七年的婚姻很痛苦等，讓李靚蕾再次發長文反擊，認為王力宏竟然推爸爸出來說謊，把爸爸拿來做擋箭牌與棋子，還公開王力宏試圖要用錢收買她的訊息。

李靚蕾覺得大家都是成年人，自己的事情應該自己承擔負責，指責王力宏一個中年人竟然躲在爸爸背後當白臉，「王爸爸都80幾歲了，我覺得還要被這樣推向風口浪尖，真的很遺憾」，更指出這一切都是王力宏在背後指導，「王爸爸如果沒有你的指導，不會知道怎樣聯繫媒體，發出這樣的信件的」。

李靚蕾台北時間19日上午再發長文，反駁王力宏父親的說法。（取材自Instagra...
李靚蕾台北時間19日上午再發長文，反駁王力宏父親的說法。（取材自Instagram）

李靚蕾也向王力宏喊話「就算你潑再多的髒水在我身上，你的衣服也不會變乾淨」，接著更爆出王力宏傳了試圖收買她的訊息，只要她公開道歉向外界說明，17日發的長文是在神智不清時發的，這樣孩子與房子就可以給她，這讓她感到心寒，「到現在你依然沒有悔過之心，一樣自私覺得我的名聲與未來不重要，你才是最重要」，她感到不可思議，更超越道德底線，「我為了跟孩子們有地方住，條件是需要發文欺騙大眾我神智不清？如果我這麼做，以後我要怎麼活下去？」

最後李靚蕾也硬起來表示「如果我想要爭取這個房子也是有勝算的，不需要你的施捨，也不需要以任何條件來交換」。

➤➤➤李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

王力宏 李靚蕾

上一則

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

下一則

拋棄律師未婚夫嫁王力宏？李靚蕾等了8年終於回應

延伸閱讀

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕
3年前就撤換20年代言人王力宏 網：「娃哈哈」沉冤得雪

3年前就撤換20年代言人王力宏 網：「娃哈哈」沉冤得雪
徐若瑄籲王力宏勿殃及友人：沒有對不起先生

徐若瑄籲王力宏勿殃及友人：沒有對不起先生

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

熱門新聞

王力宏和老婆李靚蕾婚變後再掀波瀾。圖／擷自臉書

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

2021-12-17 11:27
王力宏和李靚蕾證實已結束八年婚姻。（取材自臉書）

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

2021-12-15 02:13
王力宏今天匆匆返台。 圖／桃園機場記者聯誼會提供

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

2021-12-18 10:17
網友在「爆料公社」臉書發文指控王力宏出軌，還PO出兩人合照。（取材自臉書）

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

2021-12-17 11:17
范瑋琪（左起）、黑人、徐若瑄、王力宏和陳子鴻「茶泡飯」聚會，因違反自主健康管理規範而變調。圖／摘自IG

李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄

2021-12-17 14:37
王力宏(右)和李靚蕾的8年婚正式畫下句點。圖／報系資料照

8年前曝媽媽喜歡李靚蕾 揭王力宏婚變5大跡象

2021-12-15 15:47

超人氣

更多 >
王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億
王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生
BY2妹報警撇約砲王力宏 李靚蕾回嗆：我提供證據

BY2妹報警撇約砲王力宏 李靚蕾回嗆：我提供證據
李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕
王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你

王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你