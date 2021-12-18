李靚蕾要王力宏出來面對：王爸還要為45歲兒說謊

王力宏、李靚蕾結婚進度神快。(取材自微博)

王力宏 爸爸王大中的親筆聲明抨擊前媳婦李靚蕾 挾胎兒威脅逼婚，對此，李靚蕾回應「看到王爸爸年紀這麼大了還要為了45歲的兒子出來說這樣謊，我們都是成年人了，出了事情應該自己面對。 」

王大中在台北時間18日深夜親筆信稱李靚蕾靠胎兒逼婚上位，兒子與李靚蕾的離婚程序走了兩年，女方要求數億元台幣生活費、要有菲傭、保姆司機及孩子的生活費和教育費，王力宏都同意給了；李靚蕾的長文是分居兩年處心積慮的結果；並聲稱王力宏沒有出軌。

李靚蕾在Instagram、微博在發長文回應：「看到王爸爸年紀這麼大了還要為了45歲的兒子出來說這樣謊，拍這樣的照片覺得很心痛也很不敢置信。我們都是成年人了，出了事情應該自己面對，自己做的事情由自己來負責承擔。我原本是不想要提及太多，很遺憾需要公開談論這麼不堪回首的往事。 」

總共六篇截圖重點如下：

1. 交往期間，王力宏一直說想要孩子，所以沒有刻意避孕，有孩子很正常。

2. 如果王力宏是受到她的要挾才結婚，為什麼還會有第二胎、第三胎？

3. 自己沒要數億台幣和贍養費，司機、保姆留下來也是為了給孩子良好的生活品質。

4. 她原本想要現在共同居住的房子，但王力宏拒絕了，說可以借她住，但以後還要歸還。

5. 王力宏並沒有一直照顧孩子，孩子的生日都缺席。

6. 王力宏有出軌，且有約砲與召妓。

7. 警告王力宏及其父親，在台北時間19日下午3點盡快道歉。以上幾點如果有異議，請拿出證據，否則就是誹謗。