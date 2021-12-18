電影挑「好青年」演 王力宏拍李安「色，戒」拒發生性關係

王力宏、湯唯曾演過「色，戒」。(取材自微博)

歌手王力宏 被前妻李靚蕾發千字文，踢爆他約炮、召妓、有小三，好男人形象盡毀，他曾拍過無數電影 ，更與奧斯卡最佳導演李安合作電影「色，戒」，與梁朝偉、湯唯一同演出，王力宏在片中演出木訥愛國的抗日學生，另外他在主旋律電影「建黨偉業」也扮演「五四運動」學生領袖之一羅家倫，對比他現今的爆料內容，顯得格外諷刺。

王力宏、湯唯曾演過李安執導的話題電影「色，戒」。(取材自微博)

在「色，戒」裡面，王力宏飾演的大學生鄺裕民，倡導愛國理論，不時激情地呼喊︰「中國不能亡。」曾在校內演出救國話劇，因緣際會認識湯唯飾演的轉學生王佳芝，號召其他同學策劃暗殺梁朝偉飾演的易默成，藉此打亂汪精衛政權在港招兵買馬的佈署。但為了要讓王佳芝色誘易默成，苦無性經驗下，話劇社團成員決定要為她進行「實戰練習」，鄺裕民並未出手，而是請其他有嫖娼經驗的成員上陣，這讓鄺裕民與王佳芝原本的暗生情愫也無疾而終，更種下2人悲劇結局。

王力宏在「建黨偉業」同樣扮演正氣凜然的好學生羅家倫，情操高尚，一切以國家為優先，對比他先前在電影裡的好形象，更有網友惡搞，將「色，戒」後製為「戒，色」，如今他已經正式回台，不少網友正準備看他屆時會有什麼反應。