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李安、張國榮曾提攜 王力宏優質招牌崩毀僅一夕間

李安、張國榮都曾提攜 王力宏優質招牌崩毀僅一夕之間

記者蘇詠智／即時報導
李安（中）曾重用王力宏（左）與湯唯合演「色，戒」。聯合報系資料照片
李安（中）曾重用王力宏（左）與湯唯合演「色，戒」。聯合報系資料照片

王力宏出道至今26年，一直有「優質偶像」的形象，不但兩度獲金曲獎最佳國語男歌手，也曾入圍專輯製作人、作曲等項目，樂壇成就有目共睹。由於外型高大出眾，先被「哥哥」張國榮相中參與他自導自演的「煙飛煙滅」，接著又和郭富城、洪金寶、成龍等香江大牌合作，連「台灣之光」李安都重用他扮演「色，戒」的第2男主角，毫不在意他曾被嫌演技稚嫩。

在名導或巨星前輩眼中，王力宏都被視為有才華有長相、學歷好氣質好的珍寶。在觀眾或聽眾的心目中，他散發出陽光、正派好青年的感覺，加上家世背景出眾，雖一路上不乏緋聞傳出，沒有哪一次是真的具有太大殺傷力，他彷如塵世間的清流，簡直好得不真實，就算有人懷疑舞台下的他是否表裡如一，性向疑雲曾成觀眾茶餘飯後的話題，在娶了條件一流的李靚蕾、孩子們相繼出生後，一切傳聞又似乎不攻自破，他從陽光男孩成功升級為愛妻愛子的賢夫賢父，繼續擁有粉絲滿滿的愛。

演藝圈紅星多以「跨領域多棲發展」為目標，王力宏主演的華人電影雖僅「色，戒」稱得上票房與口碑雙贏，卻也曾讓他得以踏進好萊塢，與「色，戒」老搭檔湯唯再度攜手，陪襯當紅「雷神」克里斯漢斯沃演出「烈火悍將」大導演麥可曼恩的「黑帽駭客」，不料票房、評價雙雙慘敗，差點連克里斯的行情都要賠進去。儘管在電影圈屢戰屢敗、也未有機會跨足主持常態電視節目，並沒在演藝圈全方位登頂，王力宏依舊有音樂圈這塊牢靠的基地，常年能以演唱會或是選秀節目導師等身分，鞏固自己的天王地位。

倘若不是婚變瞞不住，不是因為後續的風波終於導致李靚蕾深夜發長文，將彼此生活最難堪的現實攤在大眾眼前，王力宏的優質偶像招牌也許不至於真的就在「一夕」間崩毀。他曾身兼編導演拍了電影「戀愛通告」，票房不算突出，主題曲「你不知道的事」卻流傳至今，一句歌詞「多的是，你不知道的事」現在格外讓人感到諷刺。

張國榮（左）自導自演的「煙飛煙滅」就找了王力宏（右）演出。取材自YouTube
張國榮（左）自導自演的「煙飛煙滅」就找了王力宏（右）演出。取材自YouTube
王力宏近年來始終不乏音樂表演活動，鞏固在粉絲心目中的地位。聯合報系資料照片
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