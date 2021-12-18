徐若瑄被指已婚砲友 捲王力宏事件「喊冤」

李靚蕾爆料王力宏違反法規也要去人妻砲友家聚會，網友質疑是指徐若瑄。（取材自臉書）

華語流行音樂男歌手王力宏 才承認和李靚蕾 正在申請離婚，稍早李靚蕾透過社群網站 發表長文，揭露王力宏約砲的面目，且在婚後仍持續維持混亂的男女關係，當中一段提到「有一個女生也是你的砲友，自己已婚有小孩還要你跟她一起騙他老公……」，被網友質疑是在指徐若瑄。

李靚蕾說：「你們約砲的過往讓我感到不舒服，因為你們在我們婚後的相處女生是對你各種撒嬌勾引，你也是熱情回應……，我說邀請她來我們家我會感到不舒服，可不可以不要？你非常生氣說那以後聖誕節派對就不要辦了，甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會。」

范瑋琪（左起）、黑人、徐若瑄、王力宏和陳子鴻「茶泡飯」聚會，因違反自主健康管理規範而變調。（取材自Instagram）

由於徐若瑄9月在社群分享舉辦宴會，替自美返台隔離出關的王力宏接風，但王力宏依照規定隔離結束後，還需要進行7天的自主健康管理，被質疑身為公眾人物還帶頭成為「防疫破口」。

對此，稍早徐若瑄打破沉默，於社群發文了。她寫道「對於今日媒體未經證實影射，或以不實爆料方式報導影射徐若瑄小姐，以及網路網友惡意詆毀、轉述、攻擊的發言指控，威威巖娛樂公司將代表徐若瑄小姐要求撤回不當報導和發言，否則一律訴諸法律絕不寬待！」並關閉留言功能。

此外，網友也翻出過往兩人上「康熙來了」的片段，直指小S根本神預言。王力宏2010年推新專輯附上愛心鑰匙，小S聽聞徐若瑄寫詞就問王力宏：「徐若瑄那把應該是真的吧，可以打開你家的房門吧。」更直問王力宏「你應該愛過徐若瑄吧？她完全是你的類型啊」。

而徐若瑄在2006年上「康熙來了」時，被小S問在周杰倫與王力宏一夜情二選一時，徐若瑄表示：「力宏好了啦！比較沒事啊，媒體寫起來，看起來比較沒事。」殊不知多年後，卻被影射兩人雙不倫，雙雙出事，而消息一出，徐若瑄IG已遭網軍入侵猛酸「假掰的天使」。