網曝偶像酒店玩超凶 小S曾吃紙條保密

小S曾吃爆料紙保密。（取材自微博）

藝人王力宏 遭李靚蕾 毀滅性離婚，PO長文控他男女關係顛覆三觀且召妓的家醜，網翻「康熙來了」的「演藝圈真的不能說的祕密」片段，留言「過了這麼多年，終於知道讓小S 奔跑的人是誰」，質疑王力宏是紙上的名字。

已淡出幕前許久的藝人郭世倫曾在「康熙來了」錄製「演藝圈真的不能說的祕密」時，爆料曾上酒店談生意，從酒店小姐口中意外得知某形象端正的超級偶像私下「玩超凶」，甚至當小S看到紙上的名字，不僅驚訝到狂奔，還直接把紙吃掉，隨著王力宏遭李靚蕾毀滅性離婚爆料後，不少網友也翻出這集重溫。

當時郭世倫在小本本寫下名字前，不忘要小S把祕密吃掉，「而且要吃到骨子裡」，爆料從酒店小姐口中聽聞該超級偶像不僅會對小姐手來腳來，還會帶小姐出場，且現場其他的小姐也都附和這件事，光是在寫下爆料偶像的名字，郭世倫就表示：「真的要寫嗎？我手都冒手汗了。」小S看到紙上的名字時仰天長嘯，拿著紙狂奔要找媽媽講，其他來賓制止她，團團圍住還想偷看，小S直接把紙塞入口中嚼。網友也紛紛留言「剛剛看到新聞，直接想到這集小本本」、「終於解答了」。