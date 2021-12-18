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李宗盛4度攻蛋超緊張 夢到費玉清…嚇醒

記者王郁惠／綜合報導
李宗盛在小巨蛋開唱，舉辦「有歌之年」演唱會。（記者王聰賢／攝影）
李宗盛在小巨蛋開唱，舉辦「有歌之年」演唱會。（記者王聰賢／攝影）

63歲華語樂壇教父李宗盛日前四度攻蛋，舉辦「有歌之年」巡演，演唱會以卡帶為概念追憶他從學生時期到入行，他坦言緊張導致一個後果，就是夢到費玉清，「我夢到他說『小李我已經封麥了，我嘴上的絕技就靠你傳承了』，我聽著就嚇醒了，今天就是老友們見面聊天，講我是怎麼混進這圈的」，而巧的是費玉清贈送的花籃上就寫著「有歌之年，不絕於耳」，相當有默契。

李宗盛出道42年，製作300多首歌曲、合作70名歌手，締造許多膾炙人口的暢銷金曲，一開場以VCR曝光學生嫩照、木吉他合唱團、第一張製作的專輯舊愛鄭怡的「結束」至1985年進入滾石唱片製作部，而後自彈自唱「開場白」、「生命中的精靈」和「寂寞難耐」，他真誠表示：「剛才呢！在後面等著上台，VCR一播起來我就快哭了，上次唱給大家是6年以前，6年發生很多事，希望下次不要再6年，要不然我都70歲了。」

他宛如化身自己自傳的說書人，從進入滾石早期被公司磨練或考驗所做的曲，包括初生之犢就要為三毛的詞譜曲而成的「飛」、「七點鐘」，每首歌演唱完，就分享當時的故事、說說唱唱，他說：「在我唱這個時刻，盡量去回到當初我寫這歌的moment，我剛在唱歌的時候就會去想我以前寫這歌的感動和恐慌。」與粉絲一起重溫歌曲背後的故事。

他重新詮釋1989至2000年間每年的代表金曲，還逗趣把橋段取名「年年有Hit Song」橋段，接連演唱「夢醒時分」、「我是一支小小鳥」、「愛如潮水」等，首首勾起回憶殺，他謙虛表示：「我不是原唱，我感謝他們，把我的歌曲唱得那麼好。」而代表他自己的「50三部曲」，包括「給自己的歌」、「山丘」和「新寫的舊歌」更是掀起全場大合唱。

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