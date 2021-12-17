我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BY2妹報警撇約砲王力宏 李靚蕾回嗆：我提供證據

王力宏崩毀：偶像假亦真 你還相信偶像嗎？

李靚蕾：16歲被邀去陪睡 王力宏隔天卻說不想談感情

台灣新聞組／台北18日電
王力宏(右)和李靚蕾已申請離婚。（本報資料照片）
王力宏(右)和李靚蕾已申請離婚。（本報資料照片）

藝人王力宏李靚蕾結束8年婚姻日前才引發關注，沒想到17日深夜，前妻在Instagram貼文指控私生活混亂、冷暴力等行徑，消息再度震驚各界。李靚蕾的長文透露自己16歲未成年時，王力宏曾在半夜主動找她一起睡，她拒絕了，對方轉而相約在外頭聊天，兩人聊了一整晚，在談話過程中才發現，原來當時王力宏是有女友的。後來王與女友分手，她被男方的體貼融化、放下戒心，並且發生關係，沒想到隔天卻聽到對方說「不想談感情」後來才發現自己也淪為砲友。

李靚蕾17日在社群平台透露，「因為你是優質偶像，我沒有任何戒心，我們自然的在一起，發生了關係」，「16歲時就與大10歲的王力宏相遇，他說我很漂亮，言語曖昧，打電話跟我聊天一聊就是一個小時以上。」後來若在同個城市就會見面。李靚蕾透露，王力宏在追求自己的時候還未與前女友斷開，分手後，王力宏攻勢猛烈，兩人便發生了關係，誰料到隔天一醒來，男方就不認人，讓她很傻眼。

李靚蕾說，當時她甚至在對方睡完說不想談戀愛時，也覺得王力宏可能只是因為感情上受過傷害，所以後來以「沒有名分」的方式和對方保持「像情侶的關係」，直到後來才發現有其他許多跟自己一樣的女孩。

李靚蕾透露王力宏在跟某任女友交往時，曾在半夜2點打電話給她，「問我要不要去你家陪你睡，我覺得很怪拒絕了，但也沒有多想」。直到王力宏恢復單身後，兩人在某城市偶遇，王對她體貼入微，幫她拿包包、帶她出去玩，相處得非常開心，「我們相處得很開心，然後你牽起了我的手」。雖然兩人發生關係後，沒有明確表示在一起，但互動仍跟熱戀情侶一樣，「是沒有名分，你說，你也沒有跟別人在一起，只是暫時不想談感情」。

李靚蕾除了揭露婚前交往時的內幕，也談到婚後「偽單親」的委屈，指王力宏缺席孩子生日、重要節日，李靚蕾並以理科太太說的話，呼應自己的心情。「缺席的人永遠都有藉口」，「愛和在意是要用行動表示的。你當時說你愛我，你現在說你愛孩子，我有聽，但是沒有看見。愛和在乎是反應在行為上，不是嘴上」。

王力宏 李靚蕾 社群

上一則

王力宏現身了 「對鏡頭1動作」網傻眼：他還有臉？

下一則

BY2妹報警撇約砲王力宏 李靚蕾回嗆：我提供證據

延伸閱讀

王力宏崩毀：偶像假亦真 你還相信偶像嗎？

王力宏崩毀：偶像假亦真 你還相信偶像嗎？
王力宏現身了 「對鏡頭1動作」網傻眼：他還有臉？

王力宏現身了 「對鏡頭1動作」網傻眼：他還有臉？
王力宏約砲、召妓形象崩 周杰倫秒退追IG 網：三觀正

王力宏約砲、召妓形象崩 周杰倫秒退追IG 網：三觀正
曾嫌王力宏老、斷20年代言被罵翻 網讚她：人間清醒

曾嫌王力宏老、斷20年代言被罵翻 網讚她：人間清醒

熱門新聞

王力宏和老婆李靚蕾婚變後再掀波瀾。圖／擷自臉書

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

2021-12-17 11:27
王力宏和李靚蕾證實已結束八年婚姻。（取材自臉書）

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

2021-12-15 02:13
網友在「爆料公社」臉書發文指控王力宏出軌，還PO出兩人合照。（取材自臉書）

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

2021-12-17 11:17
王力宏(右)和李靚蕾的8年婚正式畫下句點。圖／報系資料照

8年前曝媽媽喜歡李靚蕾 揭王力宏婚變5大跡象

2021-12-15 15:47
胡歌、劉亦菲主演的「仙劍奇俠傳」在許多網友心中是不可撼動的。（取材自豆瓣電影）

新版「仙劍奇俠傳」路透照曝光 網：毀經典

2021-12-15 02:26
范瑋琪（左起）、黑人、徐若瑄、王力宏和陳子鴻「茶泡飯」聚會，因違反自主健康管理規範而變調。圖／摘自IG

李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄

2021-12-17 14:37

超人氣

更多 >
李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友
出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告
李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄

李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄
王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒

王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒
網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命

網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命