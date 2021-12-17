李靚蕾：16歲被邀去陪睡 王力宏隔天卻說不想談感情

王力宏(右)和李靚蕾已申請離婚。（本報資料照片）

藝人王力宏 與李靚蕾 結束8年婚姻日前才引發關注，沒想到17日深夜，前妻在Instagram貼文指控私生活混亂、冷暴力等行徑，消息再度震驚各界。李靚蕾的長文透露自己16歲未成年時，王力宏曾在半夜主動找她一起睡，她拒絕了，對方轉而相約在外頭聊天，兩人聊了一整晚，在談話過程中才發現，原來當時王力宏是有女友的。後來王與女友分手，她被男方的體貼融化、放下戒心，並且發生關係，沒想到隔天卻聽到對方說「不想談感情」後來才發現自己也淪為砲友。

李靚蕾17日在社群 平台透露，「因為你是優質偶像，我沒有任何戒心，我們自然的在一起，發生了關係」，「16歲時就與大10歲的王力宏相遇，他說我很漂亮，言語曖昧，打電話跟我聊天一聊就是一個小時以上。」後來若在同個城市就會見面。李靚蕾透露，王力宏在追求自己的時候還未與前女友斷開，分手後，王力宏攻勢猛烈，兩人便發生了關係，誰料到隔天一醒來，男方就不認人，讓她很傻眼。

李靚蕾說，當時她甚至在對方睡完說不想談戀愛時，也覺得王力宏可能只是因為感情上受過傷害，所以後來以「沒有名分」的方式和對方保持「像情侶的關係」，直到後來才發現有其他許多跟自己一樣的女孩。

李靚蕾透露王力宏在跟某任女友交往時，曾在半夜2點打電話給她，「問我要不要去你家陪你睡，我覺得很怪拒絕了，但也沒有多想」。直到王力宏恢復單身後，兩人在某城市偶遇，王對她體貼入微，幫她拿包包、帶她出去玩，相處得非常開心，「我們相處得很開心，然後你牽起了我的手」。雖然兩人發生關係後，沒有明確表示在一起，但互動仍跟熱戀情侶一樣，「是沒有名分，你說，你也沒有跟別人在一起，只是暫時不想談感情」。

李靚蕾除了揭露婚前交往時的內幕，也談到婚後「偽單親」的委屈，指王力宏缺席孩子生日、重要節日，李靚蕾並以理科太太說的話，呼應自己的心情。「缺席的人永遠都有藉口」，「愛和在意是要用行動表示的。你當時說你愛我，你現在說你愛孩子，我有聽，但是沒有看見。愛和在乎是反應在行為上，不是嘴上」。