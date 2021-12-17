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進帳4.8億台幣 蕭敬騰登演藝圈吸金王 隔離創作新專輯

記者王郁惠／綜合報導
老蕭隔離創作力爆棚。（圖：華納音樂提供）
老蕭隔離創作力爆棚。（圖：華納音樂提供）

台灣金曲歌王蕭敬騰（老蕭）憑9代言、25場商演，與參演17檔真人秀，吸金台幣4.8億元（約1724萬美元），奪下今年演藝圈「吸金王」冠軍，不僅荷包滿滿，年初赴大陸工作的他隔離防疫期間創作力爆棚，將於23日將推出新專輯「隔離套房2827」，他表示：「隔離的日子，除了創作還是創作，這些歌也寫下我當時心情、靈感。」

專輯收錄之前已曝光的單曲「薩哈星球」、「彼得潘」、「已讀不回94我」，腦洞大開的創新題材與突破，共同點皆是來自疫情時在飯店隔離期間的作品，而專輯名的2827正是他當時的房號，自認很宅的他分享第一次隔離時，緊張地準備了一堆零食、乾糧，直到第三天他才習慣並體驗到在家裡感受不到的生活，更能毫無分心地沉澱自己，也造就了新專輯的誕生。

老蕭求好心切全「斜槓」，包括音樂、專輯視覺、MV、編曲等皆親力親為、全程參與，在勘景上海所有飯店後，最終砸下重本搭出他心中完美的「隔離套房」，唯一的一扇窗象徵著儘管被隔離在房間內，但推開窗世界還是光明的，希望仍在眼前。這次實體專輯也與「NBA球員卡」全球前五大的球卡製作商合作，設計專屬限量老蕭的「明星卡」。

蕭敬騰 疫情 防疫

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