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陳美鳳超貴外套 把一台車穿身上 網：嚇到從椅子摔下來

記者楊起鳳／綜合報導
陳美鳳身上的羽絨外套是國際大牌，時尚又低調。（取材自臉書）
陳美鳳身上的羽絨外套是國際大牌，時尚又低調。（取材自臉書）

台灣最美的歐巴桑陳美鳳出道40多年，辛苦工作的她早已成為自己的豪門，她全力投入工作賺的錢也會犒賞辛苦工作的自己。她日前在臉書上曝光一件白色羽絨外套，被眼尖網友發現這件名牌羽絨衣要價不菲，足以買下一台車，引發網友驚呼：「嚇到我從椅子摔下來。」

陳美鳳日前在臉書PO出拍戲側拍照，因為天氣寒冷，她穿著一件銀灰色的長版羽絨外套站在路上，看起來相當暖和，但被眼尖網友發現：「這羽絨大衣不便宜。」並點出該外套是知名國際大牌的商品，也是陳美鳳和藍心湄的愛牌，據知一件要價80萬元台幣，全台灣只有白色和黑色各一件，而白色是陳美鳳所購入，黑色則是藍心湄所購入。兩姐妹有志衣同。

其實藍心湄日前在主持的「女人我最大」中也曝光過這件黑色的羽絨衣，衣服上有滿滿的LOGO，算是低調的奢華，當時她就笑稱原本不想買後來是被藍媽媽鼓吹，說很值得且很保暖，重點是母女倆可以一起穿，所以她狠下心買下。藍心湄還在節目中當場示範如何把這件外套作完整收納，大喇喇的放在攝影棚地上，讓旁邊一同錄影的藝人嚇傻，「這麼貴的衣服放在地上好嗎？」

臉書 攝影

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