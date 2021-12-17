出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

網友在「爆料公社」臉書發文指控王力宏出軌，還PO出兩人合照。（取材自臉書）

王力宏 才認了與李靚蕾的8年婚姻告吹，16日即有人在「爆料公社」PO文，指王力宏婚前與婚後，都與女團BY2中的妹妹Yumi有段地下情，還附上王力宏與Yumi的三張親密照，對此王力宏透過經紀人喊告，而BY2也發聲明澄清，指照片是王力宏2013年演唱會的慶功宴照。

鏡週刊報導，對於王力宏與Yumi之間的關係，爆料者發文寫著「我是女生的閨密，我自己覺得看不下去，早在王力宏跟他老婆交往期間就有出軌她（指Yumi） ，但他說他不想談感情，每次見面就是要約砲。」

爆料文稱，女方原以為王力宏在情路曾受挫而不敢談情，直到他跟李靚蕾突然公布結婚，才知道自己成了小三，但女方放不下這一段情，在王力宏婚後仍保持聯繫，甚至為取悅他而傳了自己的性感裸照給他，爆料者火力全開指「男生真的很渣，但形象維護的很好所以大家都不知道。被他約砲的女生一開始也會以為他要認真才跟他上床。誰會想到一個優質偶像會騙砲。他老婆也是很可憐，還為他五年生了三個孩子。」

對於與李靚蕾離婚一事，王力宏發聲明承認，同時也表態不會回應任何媒體，但一傳出他與Yumi有婚內出軌，王力宏不忍了，他透過經紀人指：「私事的部分已經交代清楚，關於惡意中傷的部分以及不實的指控及報導，我們會立即採取法律程序，不再對私事做出回應避免浪費社會資源。」

BY2則透過工作室聲明，強調合照是BY2在王力宏2013年演唱會的公開慶功宴上，與朋友一起合照，遭有心人士截取了兩人單獨部分的照片加以傳播及造謠。BY2工作室表示，除了嚴厲譴責造謠者，也會立即採取法律程序。在雙方皆發聲明澄清後，該名網友已將文章從臉書 「爆料公社」中刪除。