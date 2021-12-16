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Selina離婚5年 暴哭認孤單：悲傷存在我的體內

記者王郁惠／即時報導
Selina推出詞曲創作單曲「往美的路我要自己作主」。（圖：任真美好提供）
Selina推出詞曲創作單曲「往美的路我要自己作主」。（圖：任真美好提供）

Selina（任家萱）推出詞曲創作單曲「往美的路我要自己作主」，導演姚國禎為MV提出「最殘忍腳本」，逼Selina直視自我，在緊湊的一天後，獨自一人在家面對內心撐不住的「孤獨感」，Selina哭到不能自己，淚道：「這就是我的家，那個我好孤單，這一切很值得哭，我就是想哭，大哭，很過癮！」

來源：Selina任家萱官方專屬頻道

經歷浴火重生、結婚、離婚等人生起伏，迎來40歲的Selina在MV上演著與自己似曾相識的人生課題，包括對年輕夫妻面對未來充滿想像的欣賞，或看著小女孩自問是否想成為母親角色，或看姐妹閨蜜的談心變成婚姻瑣事分割下的匆忙寒暄等，談到哪個讓她感觸最多？她表示是面對小女孩時，尤其當天拍攝時，與小女孩很快就混熟，拍攝結束時2人分開都依依不捨，她沒積極想過生小孩這件事，但也表示「如果有一天準備好了，不會排斥生小孩、當母親的」。

Selina在MV最後一場戲，重複做著洗杯子、喝水的反覆動作，當下導演沒有安排哭戲，Selina卻哭到揪心，問到當時想到了什麼？她說：「其實沒有特別去挖什麼悲傷記憶讓自己哭，曾經有的元素和經歷，已經存在於我的體內和細胞，很容易產生共振共鳴，真的就在那個場景氛圍當下，一切的化學反應很到位。」

Selina在MV面對獨處的孤獨，忍不住自加哭戲。（圖：任真美好提供）
Selina在MV面對獨處的孤獨，忍不住自加哭戲。（圖：任真美好提供）

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