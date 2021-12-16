王力宏身家上億美元 豪宅、豪辦李靚蕾都沒份

王力宏(右)與李靚蕾離婚後財產怎麼分，外界都在看。（本報資料照片）

華語流行音樂男歌手王力宏 證實與李靚蕾離婚，外界都在看30億（台幣，下同，約1.07億美元）的資產要怎麼分?ETtoday星光雲報導，兩人昔日愛巢「吾疆」，登記在王力宏的宏聲文化名下，火力全開公司辦公室所有權人則是王力宏媽媽李明姝的「宏聲藝人經紀」持有。無論是豪宅、豪辦，李靚蕾都沒份。

外界一度傳出王力宏仁愛路的4億豪宅持有人為李靚蕾。但據報導，對照地籍謄本，該豪宅登記在王力宏的宏聲文化名下。李靚蕾目前與王力宏唯一的關聯，僅有火力全開公司負責人頭銜。

李靚蕾現仍為火力全開有限公司的負責人，而該公司辦公室位於忠孝東路二段，持有人為宏聲藝人經紀，該公司負責人李明姝，即為王力宏母親，亦非李靚蕾。所以辦公室產權也非李所有。

據周延法律事務所主持律師周念暉表示，若撇除掉雙方另有婚前協議的因素外，一般夫妻離婚後，婚後累積資產較少的一方，得對另一方，就雙方婚姻期間累積財產的差額，根據民法第1030之1「夫妻財產剩餘分配請求權」規定，請求分配一半之財產，作為結算雙方婚姻期間財產之方式。但因兩人當初登記結婚地在美國，是否適用於台灣法律則不得而知。