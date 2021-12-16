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張震金馬封帝後 攜手羅大佑打造暖心微電影

記者陳建嘉／綜合報導
張震（右起）、導演王維明、羅大佑都和楊德昌有極深的緣分。（圖：澤東提供）
張震（右起）、導演王維明、羅大佑都和楊德昌有極深的緣分。（圖：澤東提供）

台灣男星張震出道30年，終於以「緝魂」首得金馬影帝，感言中特別感謝引領自己入行的已故名導楊德昌，日前再曝喜訊，即將攜手楊德昌多年好友羅大佑及師承楊德昌之台灣名導「王維明」開拍微電影，聊起合作緣分，非常珍貴也出乎意料，張震與王維明導演皆是因為「牯嶺街少年殺人事件」相遇，而羅大佑與楊德昌的淵源更是鮮少人知，三人卻一見如故，笑稱這次能因為音樂而相聚是非常浪漫的一件事。

羅大佑日前低調宣布將推出新專輯「安可曲」，而再釋出合作消息，讓人不禁期待究竟會是什麼樣的故事？劇組照釋出可看出以綠幕搭景，讓人臆測是否與未來主題有關，如同羅大佑一向不按牌理出牌之作風，而張震更是在此次合作的中展露深情面，以暖心演技詮釋新角色，完美演繹靈魂深處被音樂觸動的情感，將導演所希望傳達的靈魂力學與溫度傳遞給觀眾。

這部微電影不僅讓張震與羅大佑跨次元中共同演出，更能同時看見金馬影帝與華語金曲教父如何以不同身份真情流露地演繹多首經典之作，而這次合作雖說是張震演出演藝生涯中台詞最少的作品，卻能夠以「眼神、表情、肢體」來詮釋貫穿整部作品裡的故事精髓。劇組團隊更是驚訝表示，首次感受到何謂「連眼神都在演戲 」，大讚張震是非常細膩且敬業的演員。

導演 電影 中共

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