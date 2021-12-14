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張惠妹重返小巨蛋 透露「厲害的來了」

記者林士傑／綜合報導
張惠妹宣布展開全新的「ASMR」巡演。（圖：聲動娛樂提供）
張惠妹宣布展開全新的「ASMR」巡演。（圖：聲動娛樂提供）

天后張惠妹（阿妹）回來了！ 選在12月13日出道25年紀念日，宣布明年4月重返小巨蛋，並且打破個人紀錄，一連舉辦12場「ASMR」巡演，意義非凡。時隔7年再度站上小巨蛋，演唱會有何亮點？阿妹特別交代經紀人陳鎮川（川哥）什麼都不要說，只需要回一句：「厲害的來了！」

「ASMR」中文常被翻譯成「顱內高潮」，是種從頭皮開始，並向下移動到頸後及脊椎上方的發麻感覺，當初經紀人提出建議，並向阿妹說：「其實妳的音樂和聲音對很多人來說就是ASMR！」這個全新概念立刻就讓阿妹點頭，直回：「那我知道怎麼做這場演唱會了！」

不過以往因為觀眾無比熱情，官方祭出「阿妹條款」，禁止觀眾在小巨蛋跳動，導致她的申請案多被回絕。但阿妹和團隊從不放棄，這次如願過關，將在明年4月1、2、3、5、6、8、9、10、12、13、15、16日演出12場，阿妹感性表示：「雖然在全世界巡迴了100多場，但最懷念的還是在小巨蛋的氣氛和感受。」她也向川哥表示要好好珍惜這次機會，不要邊賣邊加場造成歌迷困擾，表明絕不加場。

張惠妹「ASMR」巡演主視覺海報藏著小巧思。（圖：聲動娛樂提供）
張惠妹「ASMR」巡演主視覺海報藏著小巧思。（圖：聲動娛樂提供）

另外，阿妹「ASMR」巡演視覺照藏有巧思，團隊在M後面加上了ei兩個字，讓名稱跟「MEI」有了更多連結，她也戴上強調放大耳朵感受的耳飾，呼應「顱內高潮」一詞。

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