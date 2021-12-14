女兒要白色聖誕禮 周董竟然提議送白老鼠 笑翻網友

昆凌（右）Po女兒想要的聖誕禮物，周杰倫（左）的提議笑翻網友。（取材自Instagram）

台灣藝人昆凌近日Po出了女兒寫信給聖誕老人的信，提到想要白色、可愛，和跟貓有關的禮物；沒想到老公周杰倫 留言「那送她白老鼠如何」，引起熱議。

ETtoday報導，昆凌12日在Instagram分享6歲女兒Hathaway（小周周）寫給聖誕老人的信，看到孩子許願「想要可愛、白色、跟貓有關」的禮物，苦惱地問大家有沒有什麼好建議。周杰倫看到之後跟著轉發動態，還提出了一個點子，令網友爆笑「果然是親爹」。

據報導，昆凌曝光Hathaway的信，女兒用英文一筆一畫地寫下：「親愛的聖誕老人，我是Hathaway，我今年6歲，謝謝你去年帶給我的禮物，我今年很乖，我想要可愛的、白色的、跟貓有關的東西。」童稚的願望令昆凌苦惱：「聖誕老太太可以準備什麼呢？有什麼好點子嗎？」

周杰倫馬上轉發這則動態，提出自己的想法：「如果是要白又可愛又跟貓有關係，那送她白老鼠如何？」粉絲看到紛紛爆笑，調侃「我沒想到這個層面」、「不怕被打嗎」、「孩子瘋狂暗示想要一隻白貓，爸爸：白老鼠怎樣」，吐槽這位爸爸想法果然異想天開，也笑說「果然是親爹」。