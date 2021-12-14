蕭薔變身蜥蜴 秀軟Q筋骨 豐滿上圍包不住

蕭薔練瑜伽多年，化身粉紅蜥蜴秀軟Q筋骨。（圖：珍世美學慈善基金會提供）

台灣第一美女蕭薔推出熱騰騰「2022珍世若水」慈善年曆，內容除了以書法 、水影變化襯出才貌兼具，她長期練瑜伽、騎馬，鍛鍊出的23吋纖腰、修長美腿110公分，20年不變，其中一款穿著粉紅緊身瑜伽服，做出側身扭轉蜥蜴式動作，展現令人嘆為觀止的軟Q筋骨，豐滿上圍呼之欲出更吸睛，她說：「每次練完側身扭轉蜥蜴式，都覺得超爽！」

蕭薔潛心書法緣起為母親鈔心經祈福，更師法書法家官大欽老師，至今逾10數萬字， 手鈔心經己收於孔雀明王寺開成別院，網友盛讚其 「行書行雲流水，灑脫飄逸，充满了王風王韻，而小楷端莊秀麗，靈動多姿，隸書非常有水準，整齊劃一，嚴謹規範，既有清人尹秉綬的神韻，又有今人劉炳森的筆意，很有質感，可見她對書法也是情有獨鍾，寫出了高度。」

外界一直好奇蕭薔維持涷齡秘訣，她則稱，「練習書法過程，豐沛了我的心境，而使用好的保養品則是水潤了我的皮膚。」

蕭薔疫情 期間曾造訪台北市守護天使 藝術發展協會等單位，她期許：「希望疫情趕快過去，孩子們都平安！」希望用愛克服一切障礙，「在困境中堅持信念不輕言放棄。愛得輕鬆，愛得自在，愛得尊嚴。愛，是一切問題的答案」。