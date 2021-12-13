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郭雪芙主動爭取 扮「華燈」酒家女

記者陳慧貞／綜合報導
郭雪芙透露主動爭取演「華燈初上」的酒店小姐。（圖：Ciao潮旅提供）
郭雪芙透露主動爭取演「華燈初上」的酒店小姐。（圖：Ciao潮旅提供）

台灣女星郭雪芙在夯劇「華燈初上」中飾演日式酒店小姐「愛子」，跳脫以往偶像劇傻白甜面貌，角色原本是個外送小妹，卻誤打誤撞走進酒店，而被客人拉去陪酒，意外發現錢好賺，她說：「我覺得這角色很有趣，是有點年代的，和我以前演的角色很不同，因此主動爭取。」

郭雪芙近期擔任Ciao潮旅12月號封面人物，在「華燈初上」劇中，她詮釋的「愛子」角色暗黑特質，令不少網友大讚演技大進化，提到拍攝過程，她也坦言經過拍攝前的田野調查和讀本，發現所謂日式酒店和想像中不一樣，「當日式酒店的小姐不能無聊，必須要會講話，察言觀色，有手腕，對時事和客人的職業、背景有所了解，並要懂得和客人Social。我聽說在日本，真正厲害的酒店小姐是可以陪著大老闆們喬事情的。」

近期郭雪芙積極參與不同類型戲劇，「華燈初上」講述人性黑暗面，有別於偶像劇的小情小愛，「在戲中，小姐們酸言酸語，針鋒相對，真實詮釋一群女生私下的一面，很好玩，但戲外大家相處都非常融洽。」

而在與陳柏霖合作的「正義的算法」中，她化身為充滿理想性的菜鳥律師，入戲到私下都變得固執、耿直，另外在「山中森林」飾演王子邱勝翊的女友，在這齣以兄弟情誼為主的電影中，郭雪芙和王子的文戲是較柔的支線，「和我本人個性差很多，是從沒想像過的表現方式。」

提到旅遊，郭雪芙最難忘的是和朋友到司馬庫斯露營、帛琉的星象島，若無需隔離後，她最想去的地方是石垣島。「之前有個化妝師去過，說石垣牛很好吃，還可以玩跳島旅遊，不同的離島可溯溪、可玩水，也有Club Med度假村。」靠著旅行，郭雪芙讓自己充飽能量，再一次進化。

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