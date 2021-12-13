宋芸樺「為了國家」首度全英語演出

宋芸樺以拍完法國戲份。（取材自Instagram）

宋芸樺10月在Instagram貼出到法國的美照，許多粉絲以為是到當地旅遊，近日終於揭曉，原來是去拍攝法台合資的新片「為了國家」。該片12日在台北開拍，是橫跨摩洛哥、法國與台灣三地拍攝的電影 ，也是宋芸樺首度全英語演出。

導演 哈希德阿米（Rachid Hami）與主角卡里姆萊克盧（Karim Leklou）、沙伊恩布曼丁（Shaïn Boumedine）、宋芸樺皆出席開鏡儀式。本片改編自導演與弟弟的真實經歷，提及本片拍攝，他感性說「台北是唯一能夠讓我完成這部片的城市。」除了兩位男主角提前訪台感受台北風情，女主角宋芸樺除了許多嶄新體驗，也表示讀劇本時便深受感動，很期待最後的成果。

本片導演哈希德阿米的首部作「放牛班的提琴手」（Orchestra Class）曾獲選釜山影展、威尼斯影展，本作為他的第二部劇情長片，改編自他與弟弟的親身經歷，描述一名軍人在軍校被霸凌致死，軍方卻因為種種原因無法將其下葬，他的哥哥於是為弟弟站上前線抗爭，同時回憶起兩人相處的過往。導演表示，他的弟弟曾在10多年前在台灣大學就讀，卻在返國就讀軍校後被霸凌而不幸離世，「我沒有一天不想念他，以及在台北那段時間，讓彼此真正變成兄弟的時光。」

導演強調，台北是唯一能讓他完成這部電影的城市，「來到台灣不光是為了取景，更是為了致敬弟弟的回憶，我需要用最真誠的角度來訴說這段故事。」也提及台灣孕育出侯孝賢、楊德昌、蔡明亮等國際名導，「很感激能像他們一樣，拍攝一部藉由審視過去來了解現在的作品來致敬他們。」他並感謝文化部、文策院和台北市電影委員會對於來到台灣拍攝所給予的大力協助。

卡里姆萊克盧及沙伊恩布曼丁飾演片中兄弟檔，前者曾以「神鬼掏金」（The World is Yours）入圍法國凱薩獎最具潛力男演員，近期參與演出的「下課後的祕密」（Playground）更將代表比利時角逐奧斯卡最佳國際影片；後者則擔任坎城金棕櫚得主阿布戴柯西胥（Abdellatif Kechiche）「宿命．吾愛」（Mektoub, My Love）三部曲的男主角，兩人皆為演出提前訪台，感受台灣風土人情。

飾演哥哥的萊克盧說，在開拍前就曾聽導演描述關於台灣的種種，但在台北親身體驗到的一切都令他印象深刻。「台北的街景結合現代與傳統，在許多方面都很有電影感。」他耳聞台灣是美食 之島，但因他需以消瘦身形入鏡，只能留待殺青後才能一飽口福；飾演弟弟的布曼丁表示，台灣的美食讓他相當驚豔，而在橫跨三個國家的拍攝過程中，大家都像是共處在一個大家庭，期待這部片能夠傳達真實的感情給觀眾，他特別提到台灣人的親切和好客，已令人迫不及待展開接下來在台灣的拍攝。

近期主演「月老」寫下票房佳績的宋芸樺，也在片中與兄弟有精彩對手戲，她先前已前往法國拍攝相關戲份，她表示，接下這部戲時，就被劇本中真摯的兄弟情誼所打動，「兩人從小相互扶持，長大後互不理解，最後透過回憶得到釋懷，雖然我從未經歷過他們的故事，但卻深深感動著。」並從這次的演出學到很多；導演對宋芸樺的表演讚賞有加：「很幸運能夠與宋芸樺合作，我對她的演出與聰穎才智感到相當驚艷！」電影拍攝地橫跨摩洛哥、法國及台灣三地，預計將於明年初殺青，並於同年底上映。