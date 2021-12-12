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許瑋甯閃婚邱澤 舊愛王柏傑躲牢房吐真心話

記者陳慧貞／即時報導
王柏傑（右）、李銘忠在監獄裡飆戲。(記者陳慧貞／攝影)
王柏傑（右）、李銘忠在監獄裡飆戲。(記者陳慧貞／攝影)

男星王柏傑、李銘忠演出Disney+原創影集「台灣犯罪故事」（暫名）之「生死困局」，劇組選在坪林監獄取景拍攝，12日開放媒體探班，曾與許瑋甯傳過緋聞的王柏傑被問對方閃婚一題，他處在監獄場景中，像是被「逼供」一般，一聽提問就笑：「我知道你們會問啦！」表示最大的祝福就是不要回應，補充道：「真心想要我給祝福的話，就不要寫我名字」。

4年前王柏傑與許瑋甯因合作電影「失控謊言」而傳出緋聞，而現在女方情定邱澤成了「邱太太」，王柏傑也有感情穩定的謝欣穎，提到是否會像「澤甯CP」閃婚，他坦言自己不排斥結婚，和女友本就是以結婚為前提交往，不過一切順其自然，認為結婚只是一張紙，有沒有那張紙不重要。

李銘忠（左）、王柏傑在新戲中同台飆戲。(圖:Disney+提供)
李銘忠（左）、王柏傑在新戲中同台飆戲。(圖:Disney+提供)

「生死困局」劇中王柏傑扮演記者，透過追查李銘忠飾演的冷血殺手心路歷程的過程，帶領觀眾走進滅門案的神秘漩渦。3年前，王柏傑曾因拍「罪夢者」而到過坪林監獄，這回「舊地重遊」，角色從犯人變成探監記者，他笑稱終於能體會受訪對象給句點的心情，「記者也是不容易，遇到要回不回的，真的會不開心，懂你們了啦！」。

王柏傑到坪林拍攝監獄戲。(記者陳慧貞／攝影)
王柏傑到坪林拍攝監獄戲。(記者陳慧貞／攝影)

李銘忠在劇中扮演從黑幫老大變成令人聞之喪膽的冷面殺手，角色被判死刑一案轟動全台，他近期演了不少犯罪題材作品，坦言本身對該類型劇和社會案件都很有興趣，平常也會看有些「血腥」的影片，「因為工作需要，會想知道被一槍打中要有什麼反應，真實情況會是什麼樣，所以看社會案件報導也是做功課」。

「台灣犯罪故事」（暫名）4篇故事共12集，故事靈感取自台灣真實案件，包括滅門案、姦殺案、詐保案與冤獄案，除「生死困局」由李銘忠、王柏傑主演外，第一篇故事「出軌」由鳳小岳、施柏宇、薛仕凌、林予晞主演。

監獄 緋聞 許瑋甯

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