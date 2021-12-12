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中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

閃婚范逸臣？田中千繪罕見羞談男友

記者陳建嘉／綜合報導
田中千繪罕見提男友范逸臣，語氣甜蜜，更說感覺每天都在過聖誕節。(記者王聰賢／攝影)
田中千繪罕見提男友范逸臣，語氣甜蜜，更說感覺每天都在過聖誕節。(記者王聰賢／攝影)

40歲日本女星田中千繪到台灣發展多年，與范逸臣因合作「海角七號」情牽13年，多次被拍到甜蜜約會私照，日前邱澤許瑋甯宣告結婚喜訊，她是否也有意跟上？她羞認「我比較喜歡用自己的腳步走自己的人生」，謝謝外界的關心。

田中千繪過去被問及范逸臣話題時皆不願多答，但這次受訪態度相當大方，並說父母年約73歲，已不會刻意向她催婚，「身邊有一些朋友因為催婚而結的，反而後來離婚」，說還是得依照自己的節奏去做，至於范逸臣的節奏如何？她笑答：「應該要直接去問他。」

被問到父母是否已見過范逸臣？她妙答：「他們有看過『海角七號』。」她迄今仍感謝這部成名作為她開啟演藝之路，也感謝導演魏德聖，如果將來與范逸臣結婚，是否會找魏導當證婚人，田中千繪立刻大笑，「魏導應該很忙吧」。

由於邱澤、許瑋甯突然宣布閃婚，田中千繪呢？經紀人在一旁說：「他們不『閃』了吧，都這麼久了。」聖誕跨年假期將至，田中千繪說自己以前很愛過節，但今年她工作忙，不會刻意與范逸臣過節，但一度甜喊「我覺得我每天都在過聖誕節」。

而邱澤、許瑋甯也是因戲結緣，合作「當男人戀愛時」擦出愛火，宣告結婚，不少網友笑虧原來先前合作電影是「紀錄片」，甚至有人更改維基百科，將電影類型從「愛情片」改成「紀錄片」。

邱澤 許瑋甯 電影

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