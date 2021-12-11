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林心如演完「華燈」得酒店職業病 超愛喊「歡迎光臨」

記者李姿瑩／台北報導
林心如和楊謹華至今仍保有少女心。圖：公視提供
林心如和楊謹華至今仍保有少女心。圖：公視提供

林心如、楊謹華主演的「華燈初上」掀起追劇熱潮，她們一起上公視「36題愛上你」，大聊私下最愛Hello Kitty跟粉紅色，跟螢幕形象形成極大反差。

「華燈」劇情講述80年代酒店故事，幕後造型師幫演員設計半屏山、法拉頭等髮型，且光為眾家演員做造型「就有上千套服裝」。回顧最難駕馭的一套服裝，楊謹華說：「是白色有墊肩的禮服，珠珠很多，又很合身，每一次穿都需要深呼吸，還要吸小腹、才能坐好、坐挺。」劇中裙子窄到不行的林心如椅子常不能坐很深，她也說：「緊身的內衣都沒有脫掉過。」徹底還原日式酒店女性的外型與姿態。

演活酒店媽媽桑的她們回歸現實生活後，卻都帶著職業病，楊謹華在朋友聚會上「酒沒了我就會幫他一直加酒」，林心如則是把日語的「歡迎光臨」掛在嘴邊，連上餐廳用餐，都忍不住對主廚喊出來。兩人甚至還思考將拍攝場景與陳設保留，規畫成一間快閃店，以助宣傳。林心如感嘆：「但後來因為疫情關係，就沒辦法執行了。」

楊謹華在訪談間被爆出「打從心底喜歡粉紅色」，與她戲裡戲外看來強韌的外表大相逕庭。她大方承認，還加碼爆料先生Ben也愛粉紅，甚至擁有粉紅上衣與褲子，「在他的生日那天，我們可以一起穿粉紅（情侶裝）。」

身兼「華燈」製作人與女主角的林心如也有顆少女心，不只喜歡粉紅色，還是個「Hello Kitty控」。唐綺陽忍不住分享自己過去也曾是同好，兩人說到「去買筆記本、拖鞋、睡衣」眼睛都亮了起來。不過唐綺陽自招後來就戒了，忍不住問林心如：「你還沒醒？」從小就愛Hello Kitty的林心如現在不僅會繼續買周邊商品，也幫女兒「乖乖」買了一堆衣服，還說「從小就要灌輸她這個觀念，然後喜歡粉紅」。但女兒不領情，讓林心如有些無奈，「她現在喜歡角落小生物」。

林心如事業、家庭兩得意，她形容自己：「沒有刻意往女強人方向走，只是就是做著、做著，就有很多人幫助，加上我的堅持，就把很多事做得比較成功。」她強調：「我真的沒有覺得我自己是女強人，我就是一個喜歡Hello Kitty的人而已。」

林心如 疫情

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