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情史都精采 許瑋甯遭劈腿 邱澤女友換不停

娛樂新聞組╱綜合報導
許瑋甯愛情路多波折，如今終於迎來幸福。(取材自臉書)
許瑋甯愛情路多波折，如今終於迎來幸福。(取材自臉書)

有著混血外型的許瑋甯過去最廣為人知的戀情，是和阮經天愛情長跑八年，因男方和其他女生過從甚密而告吹，2017年和攝影師劉又年放出不少閃照，今年4月恢復單身。

綜合媒體報導，2007年許瑋甯和阮經天在墾丁被拍到互抹防曬油，戀情因此曝光。許瑋甯陪著阮經天歷經金馬稱帝的風光，也因金馬50提早離席未參與歷屆帝后大合照，被轟到臭頭的低潮，更一度論及婚嫁。但兩人交往的8年間，阮經天至少被爆三度劈腿偷腥，2015年又被爆沾上大陸已婚女星，讓許瑋甯徹底心死，並搬出兩人愛巢、斬斷戀情。

阮經天。(本報資料照片)
阮經天。(本報資料照片)

兩年後，許瑋甯認愛攝影師劉又年，2017年兩人放出不少閃照，不過今年4月被爆兩人已分手、離婚，許瑋甯結束短暫兩年婚姻。

也是演藝圈發電機的邱澤，曾被形容「每拍一部戲就換一位女友」，過去他與楊丞琳合作「原味的夏天」傳出假戲真做，但兩人不歡而散；拍「夏家三千金」與大陸女星唐嫣交往，最後被邱澤單方面分手；2年前邱澤被拍到與張鈞甯約會，最後不了了之，不過10日張鈞甯透過經紀人回應：「很開心聽到好友的喜訊，恭喜！祝福他們幸福美滿。」

如今邱澤情歸許瑋甯，許多網友驚訝之餘，也紛紛送上祝福。

張鈞甯大方送祝福。（本報資料照片）
張鈞甯大方送祝福。（本報資料照片）

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