邱澤、許瑋甯IG高調報喜：我們結婚了

邱澤(左)、許瑋甯高調報喜結婚了。(取材自Instagram)

合作電影 「當男人戀愛時」的邱澤、許瑋甯10日突然在Instagram宣布結婚，投下震撼彈。許瑋甯在社群網站 報喜：「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的。這個好消息是，我們結婚了！」

綜合媒體報導，邱澤與許瑋甯拍電影盛傳擦出火花，有眼尖網友發現許瑋甯在IG發了有著愛心拉花的咖啡照，經網友比對，背景與邱澤家中窗外景色雷同，當時外界就質疑兩人假戲真做。但兩人始終沒有正面回應，如今證實兩人已在7日登記結婚，圈內好友藍心湄是證婚人。

IG照片可以看到許瑋甯窩在邱澤的肩膀上，露出幸福笑容，格外引起注意的是，她將疑似戴著鑽戒的手放在老公肩膀上，老公也將手放在她的手上，儘管沒有太多親密互動，但隔著螢幕都能感受到幸福氛圍。

在小兩口宣布婚訊後，湧入大批網友以及明星好友留言道賀，包括林心如 、楊丞琳、張鈞甯等人，差不多台灣半個娛樂圈都在為兩人歡呼，陣容橫跨歌壇及影視圈，比三金典禮陣容還豪華，可見兩人人緣超級好。

好閨密林心如則在第一時間獻上祝福：「開心～幸福快樂永遠」她的留言留言似乎早就知道兩人戀情，一點也不意外。與許瑋甯同屬「華岡五人幫」的好姐妹楊丞琳目前人在工作中，透過經紀人轉達祝福，表示：「恭喜恭喜。」

據悉，許瑋甯的婚戒是訂製款，主鑽估計約2克拉，價值約400萬台幣；至於兩人何時辦婚禮，許瑋甯說：「等疫情穩定之後才會再討論。」

許瑋甯透過經紀人方臨表示，目前沒有懷孕，「一切工作也都如常進行，之後也會很快帶給大家新的作品」。邱澤經紀人孫嘉騏則說是「當男人戀愛時」拍完後一段時間才相戀，「瑋甯已經是邱太太了」。