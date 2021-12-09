首談「刻在」抄襲風波 盧廣仲感到不捨

盧廣仲上節目首度回應「刻在我心底的名字」被指抄襲的心情。（圖：Hit Fm聯播網提供）

台灣男星盧廣仲時隔五年推出新專輯「勵志論」，上電台宣傳談到疫情 期間他每天宅家跳健身 操操肌，在新歌「輕輕」MV更裸身露出六塊肌，他兩、三年前量過體脂肪約9%，現在更為精壯，明年他將六度攻蛋開唱，表示：「身為一個搖滾樂迷，有生之年一定要有一天在舞台上沒有穿上衣彈吉他。」搶先預告福利。

他有感這兩年因疫情導致日常成無常，藉新專輯傳達正能量，「每天設立一個目標，想要快樂，勵志是一個不錯的想法」；但也暗藏反派角色在歌單中，新歌「冒煙的燈泡」就是唱出不健康的人際關係，他坦言因為外型看起來很好講話，常被其他人情緒勒索，「久了就很不健康，一段好的關係，是要互相都可以成長」，他談到心情不好就會把自己關家裡，直到整理好情緒再出門。

先前他憑演唱電影 主題曲「刻在我心底的名字」奪得金馬最佳原創電影歌曲，卻爆出抄襲風波，今盧廣仲首度作出回應，他坦言：「會覺得不捨。」表示「刻在」的創作者皆是寫歌多年的音樂人，這樣的指控一定會讓他們很傷心，但他們也很勵志，表示會繼續寫歌，證明能寫出更多好作品，「不會因為一時的指控而放棄，人生還很長」。