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校園偷摘木瓜煮湯 乾扁周曉涵變女神

記者陳慧貞／綜合報導
周曉涵在新戲「機智校園生活」中飾演高中老師。（圖：LiTV、TVBS 提供）
周曉涵在新戲「機智校園生活」中飾演高中老師。（圖：LiTV、TVBS 提供）

台灣藝人周曉涵連續七年擔任內衣品牌代言，「內衣女神」身材前凸後翹惹火性感，但近期她為新戲「機智校園生活」宣傳，自曝學生時期其實是個「米粉頭乾扁妹」，為求胸部UP UP，竟在放學後和同學相約攀樹摘青木瓜，她笑稱做了「這檔壞事」後，原想呼籲此舉不可取，沒想到話一說，竟被大家公認叫好！

她日前為新戲「機智校園生活」宣傳，提到自己在學生時期曾做了一件「頑皮」的事，當時還在發育時期，因想讓胸部變大，看到學校有木瓜樹，於是在放學後就揪同學摘木瓜回家煮湯，「感覺可以豐胸，覺得這件事超蠢的！但沒被老師處罰，因為老師沒發現..。」

周曉涵坦言，小時候頭髮自然捲，因此頭髮總是蓬鬆像米粉，加上又是乾扁瘦身材，自認在校園中不是出色的女生，連告白信，「都是我寫情書給別人」，直到年齡增長，才猶如蛻變般愈來愈美，愛慕者愈來愈多，還有好朋友向她告白。

周曉涵說：「其實我很怕遇到這題，不是陌生人，而是非常好的朋友（告白），我覺得真的很難，到底如何好好拒絕，然後彼此還是以前那麼好？很難。」但無論如何，她認為在愛情這條路上，「保護自己」最重要。

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