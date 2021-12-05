陳昭榮走紅21年看盡人情冷暖 認了「我不再是藝人」

「台劇一哥」陳昭榮曾演出「台灣霹靂火」、「台灣龍捲風」等多部火紅台劇。（圖：嗨學院提供）

「台劇 一哥」男星陳昭榮曾演出「台灣霹靂火」、「台灣龍捲風」等多部火紅台劇，近來轉行當起企業家，創設購物平台銷售成績亮眼，也幾乎淡出演藝圈。5日他有感而發回憶起這一路走來的心路歷程，透露過去當演員有一段很長的時間都不紅，窮到只能吃泡麵度日。

陳昭榮透露，自己13歲起就離開花蓮玉里獨自生活，「國中在台南住宿3年，五專在台北淡水，專三開始打工、來往台北、淡水。」為謀生做過許多工作，舉凡啤酒屋、電子工廠、橡膠廠、腳踏車工廠、書店 、電子遊戲場、柏青哥……等，最後踏入演藝圈拍電影 ，但一開始因為還不紅，窮到只能吃泡麵。

後來陳昭榮進入三立演出八點檔，一開始也還不紅，「一直演到《台灣阿誠》，演了快98集才爆紅」，那時的他32歲，早已在社會打滾多年，「那時才體會很努力付出的人，拚下去一定有機會出人頭地」，而演台劇走紅至今已21個年頭，年過半百的他坦言朋友越交越少、也越來越孤獨。

陳昭榮直言，近來有一段時間常遭網友酸言酸語，讓他看盡人情冷暖，「幫過的人翻臉不認人，看開了；媒體黑我慣老闆名譽，莫須有罪名我非告不可，而背後黑我酸我的，也無所謂」。最後，他強調：「不要從別人嘴裡認識我！因為你從不知道、我有多努力拚搏自己的人生。」他更透露希望自己能慢慢退下來、幫助年輕人，曾風光過就已經足夠，「不再是藝人，未來是年輕人的世代。」