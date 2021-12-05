我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周刊封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

美防長：中國擴大核武庫 2030年前至少擁1千枚核彈

乾扁妹變晃波女神 周曉涵自曝做「這檔事」眾人叫好

記者陳慧貞／即時報導
周曉涵在新戲「機智校園生活」中飾演高中老師。圖／LiTV、TVBS 提供
周曉涵在新戲「機智校園生活」中飾演高中老師。圖／LiTV、TVBS 提供

台灣藝人周曉涵連續7年擔任內衣品牌代言，「內衣女神」身材前凸後翹惹火性感，但近期她為新戲「機智校園生活」宣傳，自曝學生時期其實是個「米粉頭乾扁妹」，為求胸部UP UP，竟在放學後和同學相約攀樹摘青木瓜，她笑稱做了「這檔壞事」後，原想呼籲此舉不可取，沒想到話一說，竟被大家公認叫好！

她日前接受LiTV線上影視訪問，為新戲「機智校園生活」宣傳，提到自己在學生時期曾做了一件「頑皮」的事，當時還在發育時期，因想讓胸部變大，看到學校有木瓜樹，於是在放學後就揪同學摘木瓜回家煮湯，「感覺可以豐胸，覺得這件事超蠢的！但沒被老師處罰，因為老師沒發現..」。

周曉涵坦言，小時候頭髮自然捲，因此頭髮總是蓬鬆像米粉，加上又是乾扁瘦身材，自認在校園中不是出色的女生，連告白信，「都是我寫情書給別人」直到年齡增長，才猶如蛻變般愈來愈美，愛慕者愈來愈多，還有好

朋友向她告白，周曉涵說：「其實我很怕遇到這題，不是陌生人，而是非常好的朋友（告白），我覺得真的很難，到底如何好好拒絕，然後彼此還是以前那麼好？很難。」但無論如何，她認為在愛情這條路上，「保護自己」最重要。

周曉涵在新戲「機智校園生活」中飾演高中老師。圖／LiTV、TVBS 提供
周曉涵在新戲「機智校園生活」中飾演高中老師。圖／LiTV、TVBS 提供

上一則

劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容

下一則

小金人爭奪戰 梁朝偉、張震不缺席 和歐美大牌一起比拚

延伸閱讀

帶貨女王宋慧喬 新劇一播出掀搶購潮

帶貨女王宋慧喬 新劇一播出掀搶購潮
日本男女神閃婚了 菅田將暉宣布娶回小松菜奈

日本男女神閃婚了 菅田將暉宣布娶回小松菜奈
沉思二則

沉思二則
全智賢女神失靈 新戲「智異山」收視差連累金主

全智賢女神失靈 新戲「智異山」收視差連累金主

熱門新聞

林青霞(前排左)曬出一眾港圈好友聚會的照片。（取材自微博）

林青霞與老友聚會 網友：兒時電影記憶匯總

2021-12-03 02:26
大S（左圖）、汪小菲22日宣布離婚，長期在中國生活的黃安（右圖）28日發布一則「男人遠離剋夫女」的影片，暗指大S是剋夫女。（取材自微博）

黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好

2021-11-29 21:17
大S（右）和汪小菲官宣離婚。圖／摘自微博

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

2021-11-22 12:35
張敏鈞成為本屆溫哥華華裔小姐亞軍。（取材自Instagram）

鍾麗緹大女兒遺傳漂亮基因 摘溫哥華華裔小姐亞軍

2021-12-02 02:29
王岳倫稱與李湘已離婚。（取材自微博）

又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚

2021-11-29 18:36
很多人不知道，朱茵在1999年曾接演三級片「強姦2：制服的誘惑」。（取材自微博）

玉女變慾女 朱茵吐辛酸：被王晶騙演「三級片」

2021-12-04 02:30

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容

劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元