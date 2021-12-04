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熬過婚變低潮 江宏傑：現在很OK 比較開朗了

記者李姿瑩／綜合報導
江宏傑日前親吐婚變低潮，但他坦言現在比較開朗了。（取材自Instagram）
江宏傑日前親吐婚變低潮，但他坦言現在比較開朗了。（取材自Instagram）

台灣運動員江宏傑、錢薇娟日前率隊出席「全明星運動會」第三季首播記者會，江宏傑日前在「全明星觀察中」親吐婚變低潮，面對媒體關心，他坦言：「離婚5個月，現在很OK，比較開朗了。」錢薇娟也用吐槽替他解圍：「他現在很高潮啦！那麼會嗆我。」

江宏傑和錢薇娟因為「全明星」不打不相識，錢薇娟日前一上台就爆料：「江宏傑沒有我就完了，很難笑。」她的外放和江宏傑的內斂正好互補，兩人在挑選班底、比賽時互不相讓，連王子邱勝翊都因為直擊他們火藥味四射而傻眼。但遇到江宏傑有苦難言的「家事」，錢薇娟也不會放任他孤立無援，總適時幫他撐過訪問難關。

江宏傑已能坦然面對婚變問題，透露目前小孩還是跟福原愛保持聯繫，但不知道福原愛何時才要來台灣探望。江宏傑慢慢讓一雙兒女了解他的工作，日前高雄巨蛋旗艦演唱會，也帶著孩子一起前往，女兒Aila跟兒子回家後模仿起躲避球賽事，兩人拿球互丟。

因為孩子還小，江宏傑沒有刻意栽培他們往體育界發展，姊弟倆想玩什麼就玩什麼，唯一希望兒子可以比較接受稍微嚴格一點的制式訓練，讓他提早學習多承擔一些。而江宏傑也持續籌備台北的桌球工作室，還沒找到完美場地，感嘆各方面都不容易，希望盡力在明年上半年可以拚開幕。

目前「全明星3」已經錄製四，賀軍翔坦言在練習守門時，小指挫傷變形，體院出身的他，被江宏傑、錢薇娟視為「隱藏版人物」，實力不容小覷。胡瓜兒子胡釋安和徐乃麟兒子徐新洋在記者會上，大玩老爸的綜藝哏，貝童彤則是節目中首位人妻，感嘆已經早出晚歸一個月，聽到女兒半夢半醒哭喊媽媽不要出門，只能咬牙繼續拚，和所有藝人一致希望不要受傷直到完賽。

江宏傑 福原愛 運動員

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