嗆辣聊家暴、房事… 小S新節目尺度大

小S(中)以浮誇造型現身台北街頭。（圖：CATCHPLAY提供）

台灣女星小S 徐熙娣重返綜藝節目力作「熙娣想聊」將在23日於CATCHPLAY+播出，首波在台灣、印尼與新加坡 三地同步上架。節目預告昨曝光，小S犀利依舊，嗆辣直言：「節目有沒有深度不重要，重點是主持人一定要漂亮，這才是觀眾想追求的！」

這回沒了搭檔幫忙踩煞車，小S暢所欲言，向來賓大膽提問：「你會打老婆？我以為只有我老公會家暴 。」正巧近日家暴新聞延燒，她的玩笑話意外搭上時事哏。

「熙娣想聊」共邀來十位超級大來賓，在預告片段中刻意以馬賽克處理，但有部分來賓身分呼之欲出。像是小S故意質問對方：「你當時為什麼不跟我求婚？」、「小S跟孟耿如，誰的身材比較好？」很明顯就是針對「前男友」的提問。

有小S的地方，少不了成人話題，在網路播出更讓她尺度全開，像是直接跟來賓討論「房事」，分享「老公哪一種時刻，會性感到想立刻撲倒？」小S直接回答：「下麵給你吃的時候！」

「熙娣想聊」播出時間確定後，好友蔡康永及陳漢典都來留言助陣，像是「超期待」、「12/23聊起來」，更有許多忠實鐵粉，形容「這是2021年最好的聖誕禮物」，等不及要看小S再展主持功力。