黃子佼翻出昔日照片 徐若瑄14歲就穿婚紗嫁給舞台

黃子佼翻出徐若瑄昔日的綜藝節目動態。（取材自Instagram）

台灣女星徐若瑄進入演藝圈已超過31年，無論在電影 、戲劇或是音樂上都有精采成就，而她早在少女時期就開始演藝事業，近期黃子佼翻出昔日照片恭賀徐若瑄即將登上小巨蛋，意外曝光她14歲時穿婚紗的照片，連她看了之後都忍不住轉貼笑稱：「那些年流行穿婚紗？14歲是要嫁給誰啦？」

徐若瑄進入演藝圈已超過31年。（取材自Instagram）

徐若瑄宣布攻蛋之後，好友黃子佼便立刻在臉書 上恭喜：「巨蛋！恭喜當年我們節目選出來的美少女徐淑娟，要登上小巨蛋，30多年一路走來始終鋼鐵」，徐若瑄也感謝分享當年的婚紗照，雖然已記不得當時為何要這樣穿，但自己也溫暖表示，說自己是嫁給「舞台」，跟粉絲一路戀愛到現在，31年來對這份工作不離不棄，非常喜歡。也道出入行多年心得：「31年了，我們都還能做著我們愛的工作，要有多努力多少熱忱、多不容易啊，有你這位老朋友在，我永遠不孤單，我們還要再好好的開心的一起玩30年呢」，最後更強調：「仔細一看，怎麼連衣服胸口都有個大V啊！原來早已是『鋼鐵V』」。

網友看了也紛紛獻上恭喜，並表示「還要陪我們經歷好多個30年」、「穿婚紗嫁給音樂」、「一直都很美沒有變」。