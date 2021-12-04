我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

黃子佼翻出昔日照片 徐若瑄14歲就穿婚紗嫁給舞台

記者陳建嘉／綜合報導
黃子佼翻出徐若瑄昔日的綜藝節目動態。（取材自Instagram）
黃子佼翻出徐若瑄昔日的綜藝節目動態。（取材自Instagram）

台灣女星徐若瑄進入演藝圈已超過31年，無論在電影、戲劇或是音樂上都有精采成就，而她早在少女時期就開始演藝事業，近期黃子佼翻出昔日照片恭賀徐若瑄即將登上小巨蛋，意外曝光她14歲時穿婚紗的照片，連她看了之後都忍不住轉貼笑稱：「那些年流行穿婚紗？14歲是要嫁給誰啦？」

徐若瑄進入演藝圈已超過31年。（取材自Instagram）
徐若瑄進入演藝圈已超過31年。（取材自Instagram）

徐若瑄宣布攻蛋之後，好友黃子佼便立刻在臉書上恭喜：「巨蛋！恭喜當年我們節目選出來的美少女徐淑娟，要登上小巨蛋，30多年一路走來始終鋼鐵」，徐若瑄也感謝分享當年的婚紗照，雖然已記不得當時為何要這樣穿，但自己也溫暖表示，說自己是嫁給「舞台」，跟粉絲一路戀愛到現在，31年來對這份工作不離不棄，非常喜歡。也道出入行多年心得：「31年了，我們都還能做著我們愛的工作，要有多努力多少熱忱、多不容易啊，有你這位老朋友在，我永遠不孤單，我們還要再好好的開心的一起玩30年呢」，最後更強調：「仔細一看，怎麼連衣服胸口都有個大V啊！原來早已是『鋼鐵V』」。

網友看了也紛紛獻上恭喜，並表示「還要陪我們經歷好多個30年」、「穿婚紗嫁給音樂」、「一直都很美沒有變」。

電影 臉書

上一則

曬全家福遭咒「坐等離婚」杜淳怒懟：惡毒者沒好下場

下一則

夏雨餐敘劉松仁等老戲骨 杜琪峯奢華別墅吸睛

延伸閱讀

徐若瑄14歲婚紗照曝光 自揭當年「結婚對象」

徐若瑄14歲婚紗照曝光 自揭當年「結婚對象」
徐若瑄明年攻蛋 首當末場 心情像吃麻辣火鍋

徐若瑄明年攻蛋 首當末場 心情像吃麻辣火鍋
大出血緊急入院 徐若瑄蒼白發文：謝謝醫生

大出血緊急入院 徐若瑄蒼白發文：謝謝醫生
孟耿如懷孕3個月 最擔心生兒子像黃子佼「長不高」

孟耿如懷孕3個月 最擔心生兒子像黃子佼「長不高」

熱門新聞

大S（右）和汪小菲官宣離婚。圖／摘自微博

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

2021-11-22 12:35
大S（左圖）、汪小菲22日宣布離婚，長期在中國生活的黃安（右圖）28日發布一則「男人遠離剋夫女」的影片，暗指大S是剋夫女。（取材自微博）

黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好

2021-11-29 21:17
林青霞(前排左)曬出一眾港圈好友聚會的照片。（取材自微博）

林青霞與老友聚會 網友：兒時電影記憶匯總

2021-12-03 02:26
瑪丹娜被迫重發有遮點的照片。（取材自Instagram）

瑪丹娜露點照被下架 怒嗆：男人乳頭就不色情？

2021-11-26 19:49
張敏鈞成為本屆溫哥華華裔小姐亞軍。（取材自Instagram）

鍾麗緹大女兒遺傳漂亮基因 摘溫哥華華裔小姐亞軍

2021-12-02 02:29
王岳倫稱與李湘已離婚。（取材自微博）

又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚

2021-11-29 18:36

超人氣

更多 >
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶
美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」
阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵