90年代軍中情人 55歲周子寒憶掀「暴動」

周子寒在90年代是紅及一時的玉女歌手。（圖：年代新聞提供）

現年55歲台灣資深玉女 歌手周子寒，活躍於1990年代，曾以一首「吻和淚」創下唱片銷售之冠，更被選為「軍中情人」，火紅程度是所到之處都會引起暴動。

周子寒帶著「暴動照」上節目分享當年錄製景況，當時全場圍繞著憲兵，她一出場，阿兵哥就開始躁動，為了避免推擠，趕緊出動電視台人員維持秩序，氣氛一度緊張。

周子寒回憶，30年前經紀公司習慣把女星營造成玉女，簽約時就會明文「禁婚條款」，不准交男朋友、不准結婚，周子寒卻不甩高額賠償金，覺得自己應該會是一片歌手：沒想到她整整紅了13年，後因為承受不了壓力，加上經紀公司打算安排她演八點檔，她選在事業巔峰之際退出演藝圈，成為一個平凡上班族，並醉心於教會活動。

淡出演藝圈後，周子寒有更多時間陪伴家人，因此發現媽媽有逐漸老化的跡象：「我媽很愛乾淨，但我發現她洗好的碗還是有髒汙、掃地也沒掃乾淨，才知道她的視力開始退化，還有白內障。」周子寒自己也因長時間追劇導致視力大幅減弱，一度以為患上飛蚊症，她因此自製富含胡蘿蔔素的木鱉果酵素飲保健眼睛，並帶到節目現場分享，被主持人高文音封為「台版大長今」。